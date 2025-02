“Non sono qui per fare la malata di cancro. Sono qui per una celebrazione della vita”. Lo dice Bianca Balti in vista della seconda serata del Festival di Sanremo, che la vedrà sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, Cristiano Malgiolio e Nino Frassica.

“Sono una professionista e sono qui in qualità di top model, a indossare tutti i miei vestiti competendo con Cristiano Malgioglio”, dice ridendo Balti nel corso della consueta conferenza stampa mattutina.

“Non perché non voglia raccontare il dolore, che è ovunque nel mondo, ma stasera voglio essere una celebrazione della vita”, sottolinea la top model 41enne, che lo scorso settembre ha reso noto di avere un cancro ovarico al terzo stadio.

“Quando mi sono ammalata – ha aggiunto Balti rispondendo alla domanda di un giornalista – alcuni brand non mi hanno più chiamato, ma forse lo hanno fatto per non disturbarmi ritenendo che non fossi pronta per lavorare. Voglio lanciare solo messaggi positivi, l’unico messaggio è: sono ancora qua!”.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata del festival