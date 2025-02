Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in programma oggi – mercoledì 12 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo 15 delle 30 canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Ma vediamo insieme la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025.

Scaletta: l’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025? Eccolo:

Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

The Kolors

Serena Brancale

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Bresh

Achille Lauro

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willie Peyote

Streaming e tv

Dove vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? La seconda puntata, come detto, andrà in onda oggi – mercoledì 12 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.