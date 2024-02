Sanremo 2024, perché Annalisa non è scesa dalle scale dell’Ariston nella prima serata?

Perché Annalisa non è scesa dalle scale dell’Ariston nella prima serata del Festival in onda stasera, 6 febbraio 2024? Diversi telespettatori se lo sono chiesti vedendo la diretta dello show condotto da Amadeus. Al momento non è stato reso noto il motivo. La cantante è apparsa sul palco entrando da una quinta senza fare una piega e sorprendendo Amadeus che l’aspettava in fondo alla scala.

Poi la presentazione e l’esibizione dell’artista accolta dagli applausi del pubblico. Scelta scenica? Rifiuto da parte dell’artista? Paura? Troppa tensione? Tutte ipotesi. Nessuna conferma. Vedremo nelle prossime ore.

Annalisa non è scesa dalle scale perché non avrebbero retto#Sanremo2024 pic.twitter.com/eSGaHxXfgm — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 6, 2024

Tra i più dispiaciuti per la mancata discesa delle scale dell’Ariston i giocatori del FantaSanremo che hanno scelto la cantante temendo un malus nel punteggio. Tanti infatti i tweet di “lamentela” e ironici sull’accaduto.

