Siamo nel backstage di Sanremo 2024. Prima della quarta serata del Festival, quella dedicata alle Cover, si incontrano Maninni – in gara con Spettacolare – Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Maninni si esibirà con Meta in Non mi avete fatto niente, con cui vinse Sanremo nel 2018 proprio con Moro. Quest’ultimo accompagnerà invece Il Tre.

Nel video, diventato virale, Maninni si avvicina a Moro per chiedergli se si ricordasse di lui. Infatti i due si erano incrociati anche durante la partecipazione dello stesso Maninni ad Amici 16, la stessa edizione che vide tra i protagonisti Mike Bird e Federica Carta. La risposta del cantante, in un apparente vuoto di memoria, è: “Dove ci siamo visti?”. Maninni cerca di ricordare a Moro i trascorsi ad Amici da professore, ma la memoria del cantautore romano non si accende. A quel punto interviene Meta a smorzare l’imbarazzo: “Guarda che quello è anziano, non si ricorda niente”.