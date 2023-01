Sanremo 2023: spoilerato il testo della canzone di Giorgia, “Parole dette male”

Il testo della canzone di Giorgia al Festival di Sanremo 2023 “Parole dette male” è stato spoilerato. A poche settimane dall’inizio della kermesse canora, tutte le parole del brano della cantante romana sono apparse in rete.

Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, il negozio di musica specializzato nella vendita online, Discoteca Laziale, ha pubblicato la tracklist del nuovo album della cantante dal titolo “Blu” in uscita il 17 febbraio, che può essere già aggiunto al carrello per la prenotazione e l’acquisto ad un costo di 31,30 euro. Fin qui nulla di strano. Peccato che oltre alla copertina di “Blu”, è stato svelato anche il suo interno e dunque risultano visibili tutti i testi delle canzoni (in tutto sono 9), tra cui proprio il brano sanremese “Parole dette male”, traccia numero 4. Lo spoiler è stato poi eliminato, ma troppo tardi visto che gli screenshot hanno iniziato a girare sui social e non solo.

Giorgia rischia l’esclusione dal Festival di Sanremo 2023? Una sua squalifica, al momento, sarebbe difficile, se non impossibile da ipotizzare. Il brano infatti non è stato “spoilerato” dalla diretta interessata, ma da altri. Inoltre non è disponibile in formato audio, ma solo il testo scritto. Testo che, comunque, al pari di tutti gli altri, sarebbe uscito nei prossimi giorni, come da tradizione, con Tv, Sorrisi e Canzoni.

Di certo, però, visti anche altri casi come quello di Fedez e Morandi negli scorsi anni, c’è che riuscire a mantenere il più totale riserbo sui brani ai giorni nostri sembra essere sempre più complicato…