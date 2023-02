Sanremo 2023, il monologo di Alessandro Siani al Festival: testo integrale

L’attore e comico napoletano Alessandro Siani è stato ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 9 febbraio, durante la quale ha proposto un monologo. Ecco il testo portato da Alessandro Siani sul palco dell’Ariston.

Noi utilizziamo troppo il telefono anche quando andiamo al ristorante la prima cosa che facciamo è la fotografia al piatto. Mi è capitato anche a me, avevo una spigola al tavolo e ho fatto 10 fotografie, quando sono andato via la spigola mi ha chiesto se potevo fargli un’altra foto perché era venuta con l’occhio chiuso.

È strepitoso quello che succede con il telefono, addirittura ci vediamo i film. I film è bello vederli al cinema, molti dicono che è meglio vederli a casa, ma anche a casa è complicato vederli. Le serie tv mi fanno impazzire ma non posso vedere quattro stagioni per capire chi è l’assassino, io dopo 200 puntata ho capito chi è l’assassino ma non mi ricordo più chi è il morto. È una follia.

Mio padre non avrebbe mai permesso a me di vedere la televisione e chiudermi in una stanza con il computer. Mio padre mi diceva una cosa sola: spegni la luce. Quando chiesi a mia madre dove avesse conosciuto quel tirchio di mio padre mi rispose a una cena a lume di candela.

Ormai ci stiamo trasformando, l’uso di tablet e computer sta cambiando il nostro corpo. Qual è la verità? Io mi sono emozionato leggendo un articolo in cui un ragazzo diceva “ho molti like, ma pochi amici. Poi a un certo punto ho spento il telefono e si è accesa la vita”.

Vi ricordate quel giorno che si è bloccato WhatsApp? Un giovane ha chiamato un poliziotto chiedendo aiuto. Il poliziotto gli ha chiesto ma dove ti trovi? Nella realtà.

