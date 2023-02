Sanremo 2023, conferenza stampa del 10 febbraio LIVE

DIRETTA

Ore 14.05 – Termina la conferenza stampa

Ore 13.58 – Amadeus: “Quando sono arrivato a Sanremo ho voluto stravolgere il senso delle co-conduttrici come vallette. Il senso è che non vengono a giocare, ridere, scherzare, presentare canzoni. Ma a denunciare cose che riguardano il mondo femminile, o a parlare della propria vita. Credo sia il massimo della libertà”. Chiara Francini: “Sono stata io a proporre ad Amadeus il mio monologo, lo spirito è incredibilmente domestico qui. Il modo con cui lui si è approcciato a me è molto istintivo e familiare, come il rapporto tra Sanremo e gli italiani”

Ore 13.51 – Osservazione di una giornalista: “Meloni avrebbe voluto Zelensky presente al Festival”. Amadeus: “Non ho avvertito alcuna pressione politica, mai nei 4 anni di Festival. La questione Zelensky è chiara a tutti, l’idea era quella di un videomessaggio, io ne ho preso atto. Non ho chiesto le modalità della sua presenza. L’ambasciata ci ha fatto poi sapere che da Kiev lui desiderava intervenire con una lettera”

Ore 13.43 – Amadeus: “Il Festival non si fa con la politica, lo difendo in quanto patrimonio di tutti”. Coletta: “Il testo di Zelensky non è ancora arrivato”

Ore 13.35 – Amadeus: “Io inizio a pensare al Festival per il piacere di realizzarlo in un modo, perché sono convinto che sia la strada giusta secondo esperienza e gusto personale. Nessuno mi conferma che sia giusto finché non sento i risultati”

Ore 13.27 – Amadeus: “Stasera ci sarà un momento per commemorare il Giorno del Ricordo, era già previsto dal prima che ci fossero inviti dalla politica”

Ore 13.20 – Su invito di una giornalista presente in sala, la scopa di Gianni Morandi utilizzata per ripulire il palco dopo il raptus di Blanco verrà messa all’asta il 7 maggio a Piacenza per il 25esimo anniversario del Progetto Vita, che promuove l’utilizzo dei defibrillatori nei luoghi pubblici. “Ne parlerò con Gianni, ma sono sicuro che sarà molto felice”, ha detto Amadeus

Ore 13.05 – L’ordine d’uscita dei duetti di questa sera:

Ariete e Sangiovanni

Will e Michele Zarrillo

Elodie e Big Mama

Olly e Lorella Cuccarini

Ultimo ed Eros Ramazzotti

Lazza Emma e Laura Marzadori

Tananai Biagio Antonacci e Don Joe

Shari e Salmo

Gianluca Grignani ed Arisa

Leo Gassman e Edoardo Bennato

Articolo 31 e Fedez

Giorgia ed Elisa

Colapesce e Dimartino e Carla Bruni

Cugini di Campagna e Paolo Vallesi

Marco Mengoni e Kingdom Choir

gIANMARIA e Manuel Agnelli

Mr.Rain e Fasma

Madame e Izy

Coma Cose e Baustelle

Rosa Chemical e Rose Villain

Moda e Vibrazioni

Levante e Renzo Rubino

Anna Oxa e Iljard Shaba

Sethu e Bnkr44

LDA e Alex Britti

Mara Sattei e Noemi

Paola e Chiara con Merk & Kremont

Colla Zio e Ditonellapiaga

Ore 13.02 – Chiara Francini: “Sono molto riconoscente ad Amadeus, se sono qui lo devo a lui. Tutto è successo in una maniera magica, sono stata chiamata nella maniera più semplice, naturale e bella possibile. Il conduttore mi ha telefonato, mi sento molto riconoscente”

Ore 12.45 – Stefano Coletta celebra gli ascolti della terza serata di Sanremo: “Nonostante la metrica Auditel questo Festival sarebbe comunque il migliore dal 1995 ad oggi”

Ore 12.42 – Giovanni Toti sul Giorno del Ricordo: “La libertà è quella di poter vivere nelle proprie case e non essere perseguitati, oggi è il Giorno del Ricordo, so che è stato chiesto di ricordarlo a Sanremo ma gli organizzatori decideranno in piena autonomia se e come farlo. Dobbiamo sempre ricordare però tutti coloro che la libertà l’hanno vista negata nel corso della propria vita”

Ore 12.39 – Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: “Il Festival di Sanremo senza Rai è come il pesto senza il basilico”

Ore 12.35 – Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Ci è arrivata una mail da parte di un gruppo che organizza eventi che è interessato a partecipare all’organizzazione del prossimo Festival. Non si cono offerte economiche. Valuteremo tutto nelle sedi opportune. Il Tar non ci ha detto che dobbiamo fare una gara, semplicemente ci hanno chiesto gli atti degli accordi con la Rai e noi ci siamo appellati al Consiglio di Stato. Io sono un imprenditore, di solito queste trattative si tengono riservate. Qui ancora prima di ricevere un’offerta economica lo sapevate già tutti”

Ore 12.33 – Inizia la conferenza stampa. Intervengono: Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time; Alberto Biancheri, Sindaco Comune di Sanremo; Federica Lentini, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time; Elena Capparelli, Direttore Rai Play e Digital; Amadeus, Direttore Artistico Festival Sanremo; Chiara Francini e Gianni Morandi.

Ore 12.00 – In leggero ritardo l’inizio della conferenza stampa

Conduttori

Il Festival di Sanremo 2023 sarà condotto, per la quarta volta consecutiva, da Amadeus. Al suo fianco quattro co-conduttrici. Nella prima serata e nella finale dell’11 febbraio ci sarà Chiara Ferragni, nella seconda sera Francesca Fagnani, nella terza Paola Egonu e nella quarta Chiara Francini. Ricapitolando:

Martedì 7 febbraio 2023: Chiara Ferragni

Mercoledì 8 febbraio 2023: Francesca Fagnani

Giovedì 9 febbraio 2023: Paola Egonu

Venerdì 10 febbraio 2023: Chiara Francini

Sabato 11 febbraio 2023: Chiara Ferragni

Con Amadeus ci sarà sempre un co-conduttore d’eccezione: Gianni Morandi.

Streaming e tv

Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? L’incontro con la stampa verrà trasmesso dalle ore 11,30 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.