Sanremo 2022, quando c’è Fiorello?

Fiorello ci sarà al Festival di Sanremo 2022, e questa è già un’ottima notizia per tutti i fan. Lo showman siciliano infatti è stato in dubbio fino all’ultimo minuto per affiancare Amadeus nella 72esima edizione del Festival. Ma in quali serate ci sarà Fiorello? Il conduttore e direttore artistico non ha svelato nel dettaglio questo aspetto, perché ama farsi sorprendere dal suo amico Fiorello. Quel che possiamo dire per certo è che ci sarà nel corso della prima serata di oggi, 1 febbraio 2022. Non sono però escluse comparsate e altre presenze anche nel prosieguo di questo Sanremo, d’altronde Fiorello è davvero imprevedibile! Sicuramente quindi ci sarà nella prima serata, ma è probabile che torni anche durante la settimana, magari per qualche duetto canoro con gli ospiti del Festival o per divertenti sketch. Ricordiamo che quest’anno, nella serata del mercoledì, ci sarà un altro grande e attesissimo comico, Checco Zalone.

Cantanti

Abbiamo visto quando c’è Fiorello a Sanremo 2022, ma quali sono i cantanti in gara? Quest’anno non c’è la categoria Nuove Proposte, ma tutti gli artisti si esibiscono insieme tra i Big (Campioni). Ecco i 25 artisti del Festival.