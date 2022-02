Sanremo 2022, premio Sergio Endrigo: vincitore, chi ha vinto

PREMIO SERGIO ENDRIGO SANREMO 2022 VINCITORE – Chi ha vinto il Premio Sergio Endrigo del Festival di Sanremo 2022 che stasera, 5 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio per la migliore interpretazione è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Cos’è

Il Premio Sergio Endrigo premia la migliore interpretazione. Al Festival di Sanremo, Endrigo ci andò 9 volte, vincendo nel 1968 in coppia con Roberto Carlos con la bellissima “Canzone per te”. Nella seconda serata del Festival di quest’anno, Baglioni e i tre ragazzi de Il Volo hanno fatto un omaggio cantando il brano in questione, ma il risultato non è stato dei migliori. Altri cantanti in passato ne hanno invece esaltato le indiscusse qualità, tra cui Mina, Amalia Rodrigues, Elisa e Simone Cristicchi. A custodire la sua memoria è rimasta la sua unica figlia, Claudia, che ha scritto recentemente anche un libro sulla sua vita, Sergio Endrigo, mio padre. Artista per caso (Feltrinelli).

Cantanti

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Premio Sergio Endrigo del Festival di Sanremo 2022, ma quali erano i cantanti in gara su Rai 1? Ecco la lista completa: