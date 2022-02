Sanremo 2022, il monologo di Maria Chiara Giannetta sui “Guardiani”

Primo monologo della serata per Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, che torna sul palco dell’Ariston per proporre un discorso, di cui di seguito proponiamo il testo integrale, sui “Guardiani di Blanca”.

Prima di tutto dovevo diventare Blanca, una ragazza che ha perso la vista a 13 anni, così ho passato tanti momenti da sola in casa al buio. Vorrei chiedere a voi di chiudere gli occhi e ascoltare. E quando dico ascoltare non intendo solo con le vostre orecchie, ma con tutti i vostri sensi. Ascoltare i vostri battiti, sentire il vostro respiro, annusare i vostri sapori.

Quando ho iniziato questa avventura sono stata affiancata da quella che io ho chiamato i miei guardiani, che sono ciechi. Michela è la prima persona che ho contattato, che mi ha mandato dei video in cui faceva tutte le attività in casa. Ho scoperto che Michela vive con un tempo dettato solo da lei, gestisce il suo tempo a suo piacimento. Non corre, non ha fretta. Grazie a lei ho scoperto che quando voglio mi posso fermare.

Marco e Sara li ho conosciuti nei teatri di posa. Loro si muovevano con attenzione nonostante scale, scatoloni e non avevano difficoltà a chiedermi di aiutarli. E quante volte io per orgoglio non ho mai chiesto aiuto. Che stupida.

Maria è stata una valanga. Si presenta questa donna, piccoletta, sempre sui tacchi. Maria odiava che le dicessero cosa non potesse fare. A 19 anni contro tutto e tutti, sale su un treno per Roma, senza cane e senza bastone. È il 1996, Maria partecipa ai Giochi paralimpici ad Atlanta, è nella finale dei 100 metri e trema. Mi sembra assurdo che questa donna possa avere paura. Eppure, quando sente lo sparo, Maria non parte. Il giorno dopo corre i 400 metri, arrivando terza e prendendo nella sua carriera 3 bronzi e 2 argenti. Grazie Maria.

E poi c’è Veronica che non è potuta venire, lei è stata fondamentale per la mia conoscenza dei cani guida ed è una campionessa di scherma. Lei e il suo cane guida sono un’unica entità. Ho visto come Ulma protegge Veronica. Grazie Veronica.

Blanca è tutti loro, Blanca è l’incamponirsi di tutti loro, è il salto nel vuoto di Maria, la simpatia di Veronica. E io ho imparato che è bello andare oltre ciò che si vede. Andare oltre i miei disagi, i miei imbarazzi, le mie paure.

Streaming e tv

Abbiamo visto il monologo di Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere la kermesse canora in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.