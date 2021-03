Sanremo 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la serata finale del Festival

Questa sera, sabato 6 marzo 2021, alle ore 20,45 su Rai 1 va in onda la quinta e ultima (finale) serata (o puntata) del Festival di Sanremo 2021, la kermesse canora italiana arrivata alla 71esima edizione. La Rai ha deciso di andare avanti nonostante il Covid e tutto si svolgerà seguendo un rigidissimo protocollo (approvato dal Cts) per garantire la sicurezza sanitaria. Assente il pubblico, scenografia allargata in platea dove sono state tolte le poltrone, niente giornalisti nella storica sala stampa e spazi del teatro Ariston. Dove vedere la quinta e ultima (finale) puntata (o serata) Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le quinta serata del Festival, come detto, andrà in onda stasera – sabato 6 marzo 2021 – in prima serata tv (ore 20,45 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Sanremo 2021 streaming live del Festival

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip sui vari cantanti grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Programma

La quinta e ultima serata (la finale) del Festival di Sanremo 2021 prevede l’esibizione di tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. La media tra le percentuali di voto ottenute nella serata finale e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Quindi verranno riproposte dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) le tre canzoni che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato: per questa ultima fase le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il risultato di quest’ultima votazione determinerà il podio: verranno proclamate la seconda e la terza classificata e l’artista che avrà ottenuto più preferenze sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2021.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Francesco Gabbani ospite a Sanremo 2021: biografia, canzoni, fidanzata e cachet per il Festival Fuori controllo: tutto quello che c’è da sapere sul film 12 Soldiers: tutto quello che c’è da sapere sul film