Sanremo 2021, il regolamento della terza serata: chi vota e come

Qual è il regolamento e il programma della terza serata del Festival di Sanremo 2021 in programma oggi, 4 marzo 2021? Come da tradizione anche in questa 71esima edizione del festival della canzone italiana la serata del giovedì è quella più speciale ed una delle più attese. I 26 Big in gara possono scegliere se esibirsi da soli o nei classici duetti con ospiti. Il tema delle Cover della terza serata di Sanremo 2021 è quella della “Canzone d’autore”. I Campioni potranno quindi esibirsi nel duetto regalandoci una delle canzoni d’autore che hanno fatto la storia della musica italiana. Ma chi vota e come nella terza serata del 4 marzo? Ecco il regolamento ufficiale di stasera.

La terza serata del Festival sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

Giurie e come si vota

Abbiamo visto il regolamento e il programma della terza serata, dedicata alle Cover e in particolare quest’anno alle canzoni d’autore. Ma quali sono le giurie chiamate a dare il loro voto nel corso delle cinque serate, fino ad arrivare a decretare al termine della finale il vincitore della 71esima edizione? Le giurie del Festival di Sanremo 2021 sono quattro:

giuria demoscopica

televoto

sala stampa

orchestra

Secondo il regolamento di quest’anno, nelle prime due serate, martedì e mercoledì, oltre alla giuria demoscopica viene reintrodotto il televoto. Il giovedì sera spazio all’orchestra. Nella serata di venerdì entra in campo la giuria della sala stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big; nella stessa serata, il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i quattro finalisti dal giudizio contemporaneo di giuria demoscopica, giuria della sala stampa e televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate a esprimersi nella serata finale di sabato in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei tre finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

