Sanremo 2021, vincitore premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Chi ha vinto

Nel corso della finale di stasera, sabato 6 marzo 2021, del Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha annunciato il vincitore del premio Sergio Bardotti, che viene assegnato al miglior testo di questa 71esima edizione da parte della commissione musicale. Durante l’ultima serata si sono esibiti i 26 Big e al termine è stato proclamato il vincitore (Qui tutti i premi di Sanremo 2021). Chi ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo al Festival di Sanremo 2021? Il vincitore è … In aggiornamento

Il Premio Sergio Bardotti viene assegnato per il miglior testo dalla Commissione Musicale. Il premio viene consegnato dal presidente della commissione musicale, Amadeus. Il premio s’intitola così perché fa riferimento a Bardotti, un paroliere e cantautore italiano, tra i maggiori autori di canzoni di musica leggera degli anni ’60.

Sanremo 2021: cantanti e canzoni del Festival

Abbiamo visto a chi è stato assegnato e chi è il vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo al Festival di Sanremo 2021. Ricapitoliamo chi sono i cantanti (big o campioni) del Festival di Sanremo 2021 che si esibiscono nuovamente in questa quinta e ultima serata. In tutto 26 cantanti con le rispettive canzoni inedite. Qui di seguito l’elenco degli artisti e dei loro brani:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicine”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

