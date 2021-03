Sanremo 2021, chi ha vinto il premio della sala stampa Lucio Dalla. Il vincitore

Chi ha vinto il premio della sala stampa Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2021? Il vincitore è … In aggiornamento

Il premio Lucio Dalla viene assegnato dai giornalisti della sala stampa radio-tv (Qui tutti i premi di Sanremo 2021), ed è dedicato ad un grande cantautore come Lucio Dalla, che nelle sorse puntate del Festival è stato omaggiato dai Negramaro. In passato ad aver vinto il Premio Lucio Dalla, dal 2006, abbiamo visto I Nomadi, Simone Cristicchi, Povia, Loredana Berté, Malika Ayane, Roberto Vecchioni, Arisa, Elio e le storie tese, Perturbazione, Nek, Stadio, Fiorella Mannoia, Lo Stato Sociale, Daniele Silvestri e Diodato.

Sanremo 2021: cantanti e canzoni del Festival

Abbiamo visto chi ha vinto il premio della sala stampa Lucio Dalla a Sanremo 2021. Ricapitoliamo chi sono i cantanti (big o campioni) del Festival di Sanremo 2021 che si esibiranno nuovamente in questa quinta e ultima serata. In tutto 26 cantanti con le rispettive canzoni inedite. Qui di seguito l’elenco degli artisti e dei loro brani:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicine”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Streaming e tv

Questo il vincitore del Premio della sala stampa Lucio Dalla e i cantanti che si esibiscono nel corso della finale di stasera del Festival di Sanremo 2021. Ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora – e dunque anche la finale di oggi, 6 marzo 2021 – vanno in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

