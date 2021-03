Sanremo 2021, le pagelle degli abiti della prima serata del Festival

SANREMO 2021 PAGELLE ABITI – Il Festival di Sanremo non è solo musica, intonazione e presenza scenica. È anche moda e stile. Sanremo è tacchi alti che scendono l’iconica scala o plateau che preferiscono entrare dalle quinte a piano terra; è revers in seta che riflettono la luce; è chili e chili di Swarovski ricamati su abiti da gran gala realizzati su misura; è gioielli da sogno indossati solo per poco più di tre minuti (giusto il tempo di una canzone). Sono circa 25 anni che guardo il Festival. Per questa edizione, non ho organizzato il solito gruppo di ascolto con gli amici (causa Covid), ma ho deciso di firmare le pagelle dei look che vedremo sul palco dell’Ariston. Voti e commenti, dritti al punto, giusti o non giusti che siano. Senza se e senza ma. Ecco le pagelle degli abiti della prima serata del Festival di Sanremo 2021:

AMADEUS

Il modello di smoking (firmato anche per quest’anno Gai Mattiolo) con la giacca e i revers a scialle non è male. Purtroppo l’aggiunta di Swarovski e brillanti qua e là rende il tutto troppo Las Vegas anni Ottanta. Alcune volte è meglio togliere che mettere. VOTO 6, per la fiducia. E perché non è l’ultima serata.

FIORELLO

Come indossare bene un abito elegante di Giorgio Armani? Chiamare Fiorello. I dettagli? Impeccabili. Il fit, pure. VOTO 9 (rossetto scuro e smalto color Morgan inclusi nel giudizio).

ELENA FAGGI

Il silver va di moda, non vi sono dubbi. L’abito è un costum-made di MarcoBologna. E si sposa bene con il mood della canzone. L’acconciatura, invece, è un po’ Sailor Moon e un po’ Mel B ai tempi d’oro. Si osa questa sera, molto bene! VOTO 8.

