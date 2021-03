Sanremo 2021, chi sono i finalisti delle Nuove Proposte (Giovani) del Festival

Stasera, venerdì 5 marzo 2021, va in scena la finale delle Nuove Proposte, i Giovani, di Sanremo 2021? Ma chi sono i finalisti che si contendono la vittoria? Si tratta di una finale tutta al maschile: i quattro cantanti delle Nuove Proposte che si sfidano stasera sul palco dell’Ariston sono infatti Folcast, Gaudiano, Davide Shorty e WrongOnYou. Al termine delle loro esibizioni scopriremo il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. Ma vediamo meglio chi sono i finalisti della categoria Giovani.

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Folcast

Folcast, cantautore romano classe 1992, nome d’arte di Daniele Folcarelli, arriva alla finale delle Nuove proposte di Sanremo 2021 con il brano Scopriti. Nel 2015 è nato il suo progetto artistico, pubblicando il suo primo EP, mentre qualche anno dopo è arrivato anche il primo album, Quess, seguito poi da Cafu nel 2019. Scritta 2 anni fa, la canzone che ha portato a Sanremo 2021 parla di momento in cui il cantautore si sentiva fermo, immobile, nascosto e con questa canzone ha cercato di buttare fuori questa sensazione, di esprimerla per accettarla e fare in modo di accettarsi e scoprirsi.

WrongOnYou

Nome d’arte di Marco Zitelli, ha conquistato una candidatura ai Nastri d’Argento come “Miglior canzone originale” per il film “Il Premio”, con Alessandro Gassman. La canzone con cui si gioca la vittoria tra i Giovani a Sanremo 2021 è Lezioni di volo. Il suo primo album è uscito il 9 marzo 2018 con il titolo Rebirth. Un disco completamente in inglese che ricalca perfettamente le influenze folk e americane di Marco Zitelli, il quale tuttavia abbraccia delle sonorità più pop nostrane con il secondo album dal titolo “Milano Parla Piano”, pubblicato a fine 2019. Wrongonyou vanta anche collaborazioni illustri: tra queste ricordiamo che è stato uno degli autori della canzone “SuperBowl” di Elodie, contenuta nel suo album “This Is Elodie”. Nell’estate 2018 Marco Zitelli, cantante delle Nuove proposte di Sanremo 2021, suona sul palco di “Io suono con Damiano” ad Aprilia con il cantante Ghemon. WrongOnYou (pseudonimo di Marco Zitelli) nel 2019 è andato anche in tour con Mika per aprire le sue cinque date in Italia e sempre nello stesso anno è stato ospite speciale al concerto di James Blake al teatro di Ostia Antica.

Sanremo 2021 Nuove Proposte, Davide Shorty

Già noto al grande pubblico per aver partecipato ad X Factor, vincitore del Premio Lunezia per Sanremo e il Premio Enzo Jannacci, porta il brano Regina. Classe 1989, il suo vero nome è Davide Sciortino. Dopo aver trascorso l’infanzia in Sicilia, decide di trasferirsi a Londra, per cercare nuove opportunità di carriera e sfondare nel mondo della musica. Davide Shorty (in gara a Sanremo 2021) ha fondato la band “Retrospective For Love” nato dall’incontro con il chitarrista Alessandro La Barbera e la cantante Leslie Phillips. Dopo quest’avventura, si è presentato ad X Factor per la nona edizione conquistando pubblico e giuria: di fatto si è classificato al terzo posto del talent Sky condotto da Alessandro Cattelan. Regina nasce da una storia d’amore conclusasi e poi trasformata in un’amicizia.

Gaudiano

Luca Gaudiano, in arte Gaudiano, è un cantautore pugliese, originario di Foggia, figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere. Viene iniziato alla musica dal padre che gli regala una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma, il giovane decide di trasferirsi a Roma per proseguire i suoi studi musicali. Dopo alcune importanti esperienze in ambito teatrale, decide di concentrarsi sulla sua carriera di cantautore.

Dopo aver perso il padre (morto di tumore al cervello), Gaudiano si trasferisce a Milano e qui trova ispirazione per nuovi brani, registrati insieme al producer Francesco Cataldo. Il 25 settembre debutta con un singolo contenente Le cose inutili e il lato B Acqua per occhi rossi. Quindi, ha iniziato la sua avventura a Sanremo Giovani con il brano Polvere da sparo, ispirato proprio alla perdita del padre.

