Sanremo 2021, la classifica dopo la seconda serata del Festival

SANREMO 2021 CLASSIFICA – Questa sera, mercoledì 3 marzo, al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, Amadeus, Elodie e Fiorello hanno letto la classifica data dai voti della giuria demoscopica, dal 13esimo al primo posto. Oggi infatti si sono esibiti i restanti 13 Big in gara in questa 71esima edizione, mentre gli altri 13 si sono già esibiti ieri, 2 marzo. Anche nella prima serata a votare è stata la giuria demoscopica. Oggi inoltre abbiamo ascoltato altri quattro giovani delle Nuove proposte. Ma vediamo la classifica dei Big che si sono esibiti oggi dopo la seconda serata di Sanremo 2021.

CLASSIFICA SECONDA SERATA SANREMO 2021

1 In aggiornamento

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Televoto: numeri, come si vota

Abbiamo visto la classifica dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 (decisa dalla giuria demoscopica), ma quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2021? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Come si vota per i cantanti del Festival? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001 (otto, nove, quattro, zero, zero, uno), attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista scelti, e digitazione infine del codice a due cifre di identificazione scelto.

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1 (quattro, sette, cinque, quattro, sette, cinque, uno) con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01; oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

