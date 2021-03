Sanremo 2021 streaming e diretta tv: dove vedere le cinque serate del Festival

Dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai 1 (intorno alle ore 20,30) va in scena il Festival di Sanremo, la 71esima edizione della kermesse canora che da decenni incanta gli italiani. La Rai ha deciso di andare avanti nonostante il Covid. Tutto si svolgerà seguendo un rigidissimo protocollo (approvato dal Cts) per garantire la sicurezza sanitaria. Assente il pubblico, scenografia allargata in platea dove sono state tolte le poltrone, niente giornalisti nella storica sala stampa e spazi del teatro Ariston adattati alle norme anti Covid. Dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le cinque serate della kermesse canora, come detto, andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Sanremo 2021 streaming live del Festival

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Conduttori

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Festival di Sanremo 2021, ma quali saranno i conduttori? A dirigere il tutto ci sarà ancora una volta Amadeus. Il presentatore, come già avvenuto lo scorso anno, sarà affiancato dall’amico Fiorello e da altri co-conduttori o co-conduttrici come ad esempio l’ex top model Naomi Campbell, la cantante Elodie e l’attrice Matilda De Angelis; e ospiti fissi come il centravanti del Milan, Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro. La scenografia sarà curata da Gaetano Castelli, storico scenografo del festival, mentre la regia e la direzione della fotografia saranno affidati rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano, tutti presenti la scorsa edizione del festival.

