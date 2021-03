Giuria demoscopica Sanremo 2021: cosa è, come funziona

Cosa è e come funziona la giuria demoscopica, usata al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo su Rai 1? La giuria demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica e per il Festival di Sanremo 2021 voteranno da casa attraverso un sistema di votazione elettronico. La giuria voterà la prima serata per le prime 13 canzoni eseguite, la seconda per le seconde 13 eseguite e durante la serata finale.

Ma cosa significa giuria demoscopica?

Il significato del termine demoscopico deriva dal sostantivo demoscopia, che significa “indagine statistica dell’opinione pubblica”. L’aggettivo derivato ha quindi a che fare con l’osservazione di un fenomeno da parte dell’opinione pubblica. In questo caso, la giuria demoscopica è composta da 300 persone, abituali fruitori di musica, che, attraverso un’applicazione gestita da un’azienda specializzata, potranno dare i loro voti alle canzoni in gara.

Come partecipare

Il campione scelto per formare la giuria demoscopica al Festival di Sanremo 2021 è estremamente vario. L’azienda incaricata dalla Rai ha scelto tra appassionati e fruitori di musica, abituali consumatori e acquirenti di dischi e concerti. La provenienza dei partecipanti è eterogenea, con rappresentanti da ogni parte d’Italia e, in modo paritario, di entrambi i sessi. Si è cercato, inoltre, di coinvolgere individui di età differenti: dai giovani ai meno giovani.

Come si vota

Le modalità di voto sono piuttosto semplici. Ogni partecipante alla giuria vota attraverso un apparecchio fornitogli dall’azienda specializzata scelta dalla Rai. Si hanno a disposizione, per ogni serata, 20 punti in totale da assegnare ai cantanti che si esibiscono. Ognuno potrà decidere di votare con un punteggio che va da 0 a 10 una canzone, prestando attenzione alla distribuzione delle preferenze disponibili. I voti della giuria demoscopica, in occasione della finale, andranno sommati a quelli del televoto e della sala stampa.

