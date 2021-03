Sanremo 2021, la classifica generale dopo la terza serata del Festival

SANREMO 2021 CLASSIFICA – Qual è la classifica generale dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2021? Al termine della serata di oggi, 4 marzo 2021, Amadeus, Fiorello e Vittoria Ceretti hanno letto la classifica generale di Sanremo 2021 dopo le prime tre serate del Festival. Oggi i 26 Big in gara si sono esibiti nella classica serata del giovedì dedicata alle Cover, un omaggio alle grandi canzoni d’autore italiane. I Big si sono esibiti da soli o con ospiti nei duetti. A votare stasera è stata l’orchestra. Ecco la top ten della classifica generale delle tre serate di Sanremo 2021.

CLASSIFICA GENERALE TERZA SERATA SANREMO 2021

1 Ermal Meta

2 Annalisa

3 Willie Peyote

4 Arisa

5 Irama

6 Lo stato sociale

7 Malika Ayane

8 Extraliscio con Davide Toffolo

9 Orietta Berti

10 Maneskin

Regolamento

Abbiamo visto la classifica generale del Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento? Tra le novità che il direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai 1, ha introdotto, la prima riguarda la serata del giovedì che quest’anno sarà dedicata alla “Canzone d’autore”, infine l’eliminazione della “sfida diretta” nella gara tra le “Nuove Proposte”. Le “canzoni d’autore” che gli artisti Big saranno chiamati ad interpretare, potranno essere scelte all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. In questa serata gli artisti in gara, che potranno esibirsi da soli o con ospiti, saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big. Venerdì 5 marzo, entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Qui il regolamento completo

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

