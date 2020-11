Chi è Samuel Peron, il concorrente che affianca Alessandra Mussolini nella finale di Ballando con le stelle

Questa sera, 21 novembre 2020, va in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Anche quest’edizione ha portato in prima serata su Rai 1 tanti talenti, coordinati da Milly Carlucci. Ma, per l’ultima puntata, Alessandra Mussolini è sprovvista di partner, poiché Maykel Fonts è risultato positivo al Covid-19 e di conseguenza non può esibirsi. Al suo fianco, per questa ultima serata, vedremo quindi danzare Samuel Peron.

Tutto su Ballando con le stelle 2020

Classe 1982, Samuel Peron è un ballerino e personaggio televisivo. Ha cominciato a studiare danza a 4 anni e una volta diplomatosi all’Istituto d’arte come designer, s’iscrive alla facoltà di Scienze motorie all’Università degli studi di Padova. Nel 1995 ha partecipato a Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D’Avena. L’abbiamo poi visto anche nel corpo di ballo a Bravo Bravissimo condotto dal mitico Mike Buongiorno. Dal 2005, Peron partecipa a Ballando con le stelle senza mai lasciare il programma (ha saltato soltanto qualche edizione); ha vinto la quarta edizione in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone.

Ha preso parte al musical La febbre del sabato sera ed è comparso nell’episodio Senza scrupoli della serie tv Un caso di coscienza 5 nel 2013, in onda su Rai 1. Della sua vita privata sappiamo che dal 2014 Peron è legato alla modella Tania Bambaci. Chi vuole seguirlo sui social può farlo su Instagram.

