Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition: il concerto in onda su Canale 5. Anticipazioni, scaletta, ospiti, streaming

Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition è il concerto evento in onda su Canale 5 questa sera, 17 dicembre 2025, alle ore 21.30. Tanti gli ospiti per una grande festa di Piazza del Plebiscito a Napoli, registrato a settembre, e ora proposto in prima visione su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Tanti big della musica italiana affiancheranno Sal da Vinci in questo nuovo appuntamento con Stasera che sera. Si tratta di un grande concerto registrato questo settembre a piazza del Plebiscito a Napoli. L’artista salirà sul palco affiancato, oltre che dal figlio Francesco, da tanti ospiti e amici: Gigi D’Alessio, Serena Brancale, Fausto Leali, il conduttore Fabio Esposito, Renato Zero, Federica Abbate, Clementino, Paolo Bonolis, Raf, Martina Stella. Sal da Vinci, dopo il grande successo di Rossetto e caffè, è tra gli artisti più in voga del momento, e sarà anche a febbraio sul palco dell’Ariston tra i big del prossimo Sanremo.

Scaletta

Abbiamo visto gli ospiti, ma qual è la scaletta e le canzoni del concerto? Eccola:

Videomessaggio di Sabrina Ferilli

“Stasera che sera”

“Viento”

“Non riesco a farti innamorare” con Gigi D’Alessio

“Annarè” con Gigi D’Alessio

“Il mercante di stelle”

“Nei giardini che nessuno sa” con Renato Zero

“Nanà” con Renato Zero

“Tu si ‘na cosa grande”

“Rossetto e caffè”

“Guaglione”

Medley Anni 80

“L’amore e tu” con Raf

Medley di Renato Carosone con Stefano De Martino

“Anema e core” con Serena Brancale

Medley di “Maruzzella” con Serena Brancale

“Senza un motivo” con Serena Brancale (omaggio a Ornella Vanoni)

“Prega ora” (poesia)

“O surdato nnammurato”

“D’istinto di cuore” con Fausto Leali

Medley dei successi di Fausto Leali

“Vera” con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino

“Dimenticarsi” con Francesco Da Vinci

“A città ‘e Pullecenella” con Clementino

“Don Raffae”

Medley Napoli

“Il cielo blu di Napoli” con Federica Abbate

Medley “Una volta ancora”, “Supereroi“ e “Episodio d’amore” con Federica Abbate

“Non è vero che sto bene”

“Voglio ancora amarti” (dedicata al papà Mario)

“Rossetto e Caffè Remix”

Streaming e tv

Dove vedere Sal da Vinci – Stasera che sera special edition in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 questa sera, 17 dicembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.