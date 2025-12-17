Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition: il concerto in onda su Canale 5

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition: il concerto in onda su Canale 5. Anticipazioni, scaletta, ospiti, streaming

Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition è il concerto evento in onda su Canale 5 questa sera, 17 dicembre 2025, alle ore 21.30. Tanti gli ospiti per una grande festa di Piazza del Plebiscito a Napoli, registrato a settembre, e ora proposto in prima visione su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Tanti big della musica italiana affiancheranno Sal da Vinci in questo nuovo appuntamento con Stasera che sera. Si tratta di un grande concerto registrato questo settembre a piazza del Plebiscito a Napoli. L’artista salirà sul palco affiancato, oltre che dal figlio Francesco, da tanti ospiti e amici: Gigi D’Alessio, Serena Brancale, Fausto Leali, il conduttore Fabio Esposito, Renato Zero, Federica Abbate, Clementino, Paolo Bonolis, Raf, Martina Stella. Sal da Vinci, dopo il grande successo di Rossetto e caffè, è tra gli artisti più in voga del momento, e sarà anche a febbraio sul palco dell’Ariston tra i big del prossimo Sanremo.

Scaletta

Abbiamo visto gli ospiti, ma qual è la scaletta e le canzoni del concerto? Eccola:

Videomessaggio di Sabrina Ferilli
“Stasera che sera”
“Viento”
“Non riesco a farti innamorare” con Gigi D’Alessio
“Annarè” con Gigi D’Alessio
“Il mercante di stelle”
“Nei giardini che nessuno sa” con Renato Zero
“Nanà” con Renato Zero
“Tu si ‘na cosa grande”
“Rossetto e caffè”
“Guaglione”
Medley Anni 80
“L’amore e tu” con Raf
Medley di Renato Carosone con Stefano De Martino
“Anema e core” con Serena Brancale
Medley di “Maruzzella” con Serena Brancale
“Senza un motivo” con Serena Brancale (omaggio a Ornella Vanoni)
“Prega ora” (poesia)
“O surdato nnammurato”
“D’istinto di cuore” con Fausto Leali
Medley dei successi di Fausto Leali
“Vera” con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino
“Dimenticarsi” con Francesco Da Vinci
“A città ‘e Pullecenella” con Clementino
“Don Raffae”
Medley Napoli
“Il cielo blu di Napoli” con Federica Abbate
Medley “Una volta ancora”, “Supereroi“ e “Episodio d’amore” con Federica Abbate
“Non è vero che sto bene”
“Voglio ancora amarti” (dedicata al papà Mario)
“Rossetto e Caffè Remix”

Streaming e tv

Dove vedere Sal da Vinci – Stasera che sera special edition in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 questa sera, 17 dicembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 dicembre 2025 su Rai 3
TV / The Woman King: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 dicembre 2025 su Rai 3
TV / The Woman King: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
Spettacoli / Amadeus torna in Rai? Dagospia non ha dubbi: “C’è lo zampino di Fiorello, nel 2027 condurrà il Festival di Sanremo”
Spettacoli / “Io sono notizia”, su Netflix arriva la docuserie su Fabrizio Corona: “Avevo in mano le vite di tutti”
TV / Ascolti tv martedì 16 dicembre: Sandokan, La notte nel cuore, Le Iene
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 dicembre su Rete 4
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 16 dicembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 43esima puntata
Ricerca