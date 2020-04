Run all night Una notte per sopravvivere: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 3 aprile, in prima serata su Italia 1 va in onda Run all night – Una notte per sopravvivere, film del 2015 per la regia di Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Run all night Una notte per sopravvivere film: trama

Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi tormentato da innumerevoli sensi di colpa che cerca inutilmente di annegare nell’alcool. Il figlio Michael non vuole avere nulla a che fare col padre nel tentativo di creare per sé e la propria famiglia una vita perbene. Ma il destino complica le cose mettendo Michael a confronto con Danny, il figlio criminale e tossicodipendente del boss irlandese Shawn Maguire. Shawn è anche il capo di Jimmy e suo amico fraterno: entrambi appartengono ad una generazione entrata nel crimine più per mancanza di alternative che per scelta, entrambi sono legati ad un codice d’onore che la generazione dei loro figli ignora o disconosce.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Liam Neeson – Jimmy Conlon

– Jimmy Conlon Joel Kinnaman – Mike Conlon

– Mike Conlon Ed Harris – Shawn Maguire

– Shawn Maguire Génesis Rodríguez – Gabriela Conlon

– Gabriela Conlon Boyd Holbrook – Danny Maguire

– Danny Maguire Vincent D’Onofrio – Detective Harding

– Detective Harding Common – Andrew Price

– Andrew Price Bruce McGill – Pat Mullen

– Pat Mullen Holt McCallany – Frank

– Frank Beau Knapp – Kenan Boyle

– Kenan Boyle Nick Nolte – Eddie Conlon

Run all night Una notte per sopravvivere film: trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere Run all night – Una notte per sopravvivere in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 3 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

