Ultimo aggiornamento ore 17:47
Home » Spettacoli » TV
TV

Royal-ish – Principessa per caso: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Royal-ish – Principessa per caso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Royal-ish – Principessa per caso, film del 2024 diretto da Roger M. Bobb con Nichole Sakura, Sophia Adli, Hannah Brady, Ann Maria Bridges, Brendan Dempsey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lacey lavora come principessa in un parco divertimenti. Dopo aver fatto amicizia con Rose, una vera principessa di 8 anni, viene reclutata dal bellissimo padre della bimba per viaggiare nel loro regno e diventare la nuova governante. Ma il sogno si infrangie contro la nostalgia di una vita pù semplice.

Royal-ish – Principessa per caso: il cast

Abbiamo visto la trama di Royal-ish – Principessa per caso, ma qual è il cast? Tra gli attori principali: Nichole Sakura, Sophia Adli, Hannah Brady, Ann Maria Bridges, Brendan Dempsey.

Streaming e tv

Dove vedere Royal-ish – Principessa per caso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
