Torna da questa sera, domenica 28 giugno 2020, in prima serata in replica su Canale 5 la fiction Rosy Abate 2, con la riproposizione delle puntate della seconda stagione. Protagonista è Giulia Michelini, nei panni della Regina di Palermo. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming la serie tv Rosy Abate 2? Scopriamolo insieme.

In questa seconda stagione sono trascorsi sei anni dalle vicende con cui si era conclusa la prima. Il che significa che sono passati anche sei lunghi anni da quando Rosy Abate, la (ormai ex) Regina di Palermo, è stata arrestata dalla Polizia: è anzi giunto il momento in cui la donna può tornare in libertà, ma non senza preoccupazioni. Leonardo, il figlio di Rosy, nel frattempo è cresciuto da solo in una casa-famiglia a Napoli e da qualche tempo ha smesso di dare sue notizie: lei non desidera altro che ritrovarlo e riprenderselo, finalmente. Nel frattempo, però, arrivano le minacce di Regina, sua rivale, decisa a tutto pur di vendicarsi.

Giunta a Napoli per cercare Leonardo, Rosy, secondo la trama di Rosy Abate 2, farà un’amara scoperta: suo figlio non è più il bambino innocente che aveva dovuto lasciare, ma è diventato un adolescente ribelle e problematico che sembra sentire dentro di sé la vocazione alla criminalità. Così in questa seconda stagione Rosy e Leonardo dovranno imparare a conoscersi, a fidarsi l’uno dell’altro e a diventare complici; non mancheranno, in questo percorso a ostacoli, rancori e vendette. Riuscirà Rosy a salvare suo figlio prima che il richiamo degli Abate non lo trasformi in un criminale con un futuro già scritto? Se nella prima stagione della serie Rosy è stata una madre coraggiosa alla ricerca di suo figlio, in questa seconda dovrà lottare per difenderlo.

Chi fa parte del cast di Rosy Abate 2? Nella seconda stagione della serie ritroviamo, naturalmente, la protagonista Giulia Michelini, mentre ad interpretare suo figlio Leonardo Abate è Vittorio Megazzù, giovane attore su cui ci sono grandi aspettative. Per il resto ci sono Mario Sgueglia nel ruolo di Luca Bonaccorso, Davide Devenuto in quello di Costello, Paola Michelini nei panni di Regina Mainetti e Maria Vera Ratti in quelli di Nina. Bruno Torrisi è invece il questore Licata, Daniela Virgilio interpreta Nadia e Gianluca Di Gennaro veste il ruolo di Diego.

Vincenzo De Michele è Maometto e Giovanni Amura è Ciro. Chiudono il cast, infine, Claudio Gioè nel ruolo di Ivan di Meo e Giordano De Plano in quello di Pietrangeli.

Non sarete in casa durante la messa in onda della serie tv ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: Rosy Abate 2 è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

