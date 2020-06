Rosy Abate 2: quante puntate, durata e quando finisce

ROSY ABATE 2 QUANTE PUNTATE – Questa sera, domenica 28 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 torna in replica Rosy Abate 2, serie tv con Giulia Michelini già trasmessa a settembre 2019. Ma quante puntate sono previste? E la durata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Rosy Abate 2 (in replica su Canale 5 da oggi)? La rete ammiraglia Mediaset ha previsto di trasmettere tutte le cinque puntate della fiction, quindi Rosy Abate 2 va dunque in onda per cinque prime serate su Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2

Durata

Ma quanto dura una puntata di Rosy Abate 2? Ogni episodio della fiction con Giulia Michelini dura circa 100 minuti. In tutto l’intera puntata di Rosy Abate ha dunque una durata di circa 2 ore (in onda su Canale 5 dalle ore 21,20 alle ore 23,30).

Rosy Abate 2: quando va in onda e quando finisce

Ma quando va in onda e quando finisce Rosy Abate 2? La seconda stagione di Rosy Abate torna da oggi, 28 giugno, in replica su Canale 5 con un episodio alla settimana. Di seguito la programmazione di Rosy Abate 2 da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata (Io sono Leonardo Abate): domenica 28 giugno 2020 ore 21,20

Seconda puntata (Una diabolica partita a scacchi): domenica 5 luglio ore 21,20

Terza puntata (Questione di famiglia): domenica 12 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata (Salvare Leonardo ad ogni costo): domenica 19 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata (La resa dei conti: fino all’ultimo respiro): domenica 26 luglio 2020 ore 21,20

Attenzione: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce Rosy Abate 2, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le repliche vanno in onda da oggi – 28 giugno 2020 – su Canale 5. Sarà possibile seguire Rosy Abate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

