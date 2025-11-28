Ronin: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ronin, film statunitense del 1998 diretto da John Frankenheimer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francia. Un gruppo di cinque mercenari ha l’incarico d’impadronirsi illegalmente di una misteriosa valigetta in possesso di un boss del crimine organizzato. Il contenuto della valigetta rimane misterioso, tanto da indurre successivamente uno dei cinque uomini a tradire il gruppo e venderla per conto suo: infatti la mafia russa e gli irlandesi si contendono questo obiettivo senza esitare ad uccidere per ottenerla. Sam e gli altri mercenari si ritrovano in un luogo segreto dove, con molte reticenze, viene loro spiegato dalla bionda Deirdre, che sarà a capo del gruppo, il piano per impadronirsi della valigetta. Ognuno di questi uomini è specializzato nel suo campo: Gregor nell’elettronica e computer, Spence nelle armi, Larry nelle auto. Nella prima fase della missione i mercenari devono comprare armi da un trafficante parigino; lo scambio ha luogo sulle rive della Senna, sotto un ponte, e cela un tranello, che viene sventato da Sam, il quale, nella sparatoria che ne segue, salva la vita a Vincent, conquistandone la riconoscenza e l’amicizia. Invece Spence viene escluso dal gruppo dopo avere dimostrato la sua palese incompetenza durante questo tentativo di acquisto di armi, per altro riuscito.

Ronin: il cast

Abbiamo visto la trama di Ronin, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Sam

Jean Reno: Vincent

Natascha McElhone: Deirdre

Stellan Skarsgård: Gregor

Sean Bean: Spence

Skipp Sudduth: Larry

Michael Lonsdale: Jean-Pierre

Jan Triska: acquirente valigetta

Jonathan Pryce: Seamus O’Rourke

Féodor Atkine: Mikhi

Katarina Witt: Nataša Kirilova

Bernard Bloch: Sergej

Ron Perkins: l’informatore di Sam

Lionel Vitrant: l’uomo con la valigetta

Amidou: l’intermediario dello scambio armi/denaro

Laurent Spielvogel: il turista nella hall

Cyril Prentout: la guardia del corpo di Mikhi

Lou Maraval: una bambina

Vladimir Tchernine: un meccanico

Streaming e tv

Dove vedere Ronin in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.