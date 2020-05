Rogue One: A Star Wars Story, il film: trama, cast, streaming

Avete presente la saga di Star Wars? Italia 1 manda in onda questa sera, 13 maggio 2020, il film Rogue One, diretto da Gareth Edwards e uscito nel 2016. Questo film, di genere fantascientifico, dà il via a una serie parallela che è la Star Wars Anthology, una serie di film a se stanti però ambientati nell’universo di Guerre Stellari. Cosa significa? Significa che cambiano protagonisti e cambiano le storie, ma il mondo d’appartenenza è lo stesso. Rogue One, scritto da Chris Weitz e Tony Gilroy grazie al suggerimento di John Knoll (supervisore degli effetti speciali), è ovviamente prodotto da Lucasfilm e distribuito dalla Disney. Questa pellicola è ambientata poco prima gli eventi di Una nuova speranza e racconta di un gruppo di spie ribelli in missione per rubare i piani della nuova arma dell’Impero Galattico, la Morte Nera.

Rogue One: A Star Wars Story, la trama del film

In questo film lo scienziato Galen Erso, dopo aver servito L’Impero Galattico per anni, si è ritirato per vivere tranquillamente sul pianeta Lah’mu. Ma le sue doti hanno un certo fascino per il direttore Imperiale che non può farselo sfuggire. Orson Krennic costringe Erso quindi a completare per lui un progetto della Morte Nera. Orson, il nemico, preleva l’uomo con la forza e sua figlia, Jyn, riesce a scampare alla morte grazie a Saw Gerrera che l’aiuta. Passano 13 anni da quel momento e il pilota Bodhi Rook tradisce l’impero e recapita un messaggio segreto da parte di Erso a Saw. Jyn viene liberata dai ribelli per ritrovare suo padre prima che completi la stazione spaziale commissionata da Erso. Insieme al pilota Cassian Andor e al drone K-2SO, Jyn rintraccia il suo salvatore. Nel messaggio, Erso spiega di aver manomesso il reattore centrale della Morte Nera così da poter distruggere tutta la stazione spaziale.

Il governatore Tarkin assume il controllo e distrugge la città di Jedah per testare la forza della nuova arma. I ribelli nel mentre attaccano il centro di sperimentazione ed Erso muore. Jyn, intenzionata a vendicare suo madre, allora porta con sé un gruppo di ribelli per sottrarre i progetti dal database imperiale del pianeta Scarif con il codice “Rogue One”.

Rogue One: A Star Wars Story: il cast

Chi vediamo nel cast? Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Yi-wen Jiang, Forest Whitaker, Alan Tudyk, Donnie Yen, Alistair Petrie, Jonathan Aris, Ben Daniels, Paul Kasey, Genevieve O’Reilly, Sharon Duncan-Brewster, Ian McElhinney, Jimmy Smits, Fares Fares, Valene Kane, Duncan Pow, Babou Ceesay, Tony Pitts, Beau Gadsdon, Dolly Gadsdon.

Rogue One: A Star Wars Story, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Rogue One in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 13 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

