Rocketman: trama, cast, trailer, colonna sonora e streaming del film su Elton John

Rocketman è il film del 2019 diretto da Dexter Fletcher in onda questa sera – giovedì 28 gennaio 2021 – su Canale 5 in prima visione dalle 21.20. La pellicola, vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone, narra la vita e la storia vera di Elton John, interpretato da Taron Egerton, a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni Ottanta. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Rocketman? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Elton John (Taron Egerton), ripercorrendo la sua vita dagli albori della Royal Academy of Music, in cui era un timido e talentuoso pianista, fino agli anni ottanta, momento di massimo splendore della sua carriera. Iniziando con dei flashback, partendo dal momento in cui Elton fa parte del gruppo di recupero nella rehab in cui si ricovera nel 1983 per abuso di alcol e droga, l’artista parla di se stesso nella Londra di metà anni cinquanta, dove era ancora conosciuto con il nome di Reginald Dwight.

Da bambino spensierato a ragazzo turbato e introverso a causa della separazione dei genitori, scopre il talento per la musica e in particolare per il pianoforte, grazie al quale frequenta la Royal Academy of Music. Fonda la band Bluesology e inizia ad esibirsi nei locali di Londra, finché un giorno, colpito da un gruppo di musica soul, cambia il suo nome in Elton John. Conosce Bernie Taupin (Jamie Bell) nel 1964 e tra di loro nasce una collaborazione, che li porterà a diventare grandissimi compositori, e una profonda amicizia.

Secondo la trama di Rocketman, si confronta nel frattempo con la sua sempre più evidente omosessualità, mentre cresce il suo successo nell’ambiente musicale, suggellato nel 1970 con l’uscita della canzone Your Song. Da qui il passaggio a Los Angeles, l’accoglienza positiva del pubblico e della critica d’oltreoceano di Crocodile Rock e la relazione con il manager John Reid (Richard Madden), grazie alla quale farà outing con i genitori. Ma Elton, divenuto icona pop, sconta anche la faccia oscura della popolarità e del successo nella sua dipendenza da alcol e droghe, affossato emotivamente anche dalle critiche della madre sul suo orientamento sessuale.

La sua salute, secondo la trama di Rocketman, peggiora e la vita privata è sempre più turbolenta, fin quando dopo un attacco di cuore, decide di non poter più sostenere quello stile di vita e di volersi curare in un Rehab Center. L’amicizia ritrovata con Bernie lo aiuterà a riacquistare fiducia in se stesso per tornare ad essere l’artista di talento che il mondo ha potuto conoscere.

Rocketman: il cast completo

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film del 2019 diretto da Dexter Fletcher. Nei panni di Elton John troviamo Taron Egerton. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Taron Egerton: Elton John

Jamie Bell: Bernie Taupin

Richard Madden: John Reid

Bryce Dallas Howard: Sheila Eileen

Gemma Jones: Ivy

Steven Mackintosh: Stanley

Tom Bennett: Fred

Charlie Rowe: Ray Williams

Stephen Graham: Dick James

Tate Donovan: Doug Weston

Matthew Illesley: Reggie bambino

Kit Connor: Reggie adolescente

Jason Pennycooke: Wilson

Harriet Walter: Helen Piena

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Rocketman, il biopic in prima visione su Canale 5 stasera, 28 gennaio 2021.

Colonna sonora

La colonna sonora del film, Rocketman: Music from the Motion Picture viene distribuita da Virgin EMI Records e Interscope Records su CD e in formato digitale dal 24 maggio 2019. Contiene ventidue brani, tra cui le canzoni più famose di Elton John e la canzone originale (I’m Gonna) Love Me Again, composta appositamente per la pellicola, cantata in duetto dal cantante stesso insieme all’attore Taron Egerton. Ecco tutte le tracce.

The Bitch Is Back (introduction) (cantata da Taron Egerton e Sebastian Rich) – 1:53 (Elton John, Bernie Taupin)

I Want Love (cantata da Kit Connor, Gemma Jones, Bryce Dallas Howard e Steven Mackintosh) – 2:13 (Elton John, Bernie Taupin)

Saturday Night’s Alright for Fighting (cantata da Taron Egerton e Kit Connor) – 3:10 (Elton John, Bernie Taupin)

Thank You for All Your Loving (cantata da Taron Egerton) – 3:24 (Elton John, Caleb Quaye)

Border Song (cantata da Taron Egerton) – 3:25 (Elton John, Bernie Taupin)

Rock n Roll Madonna (interlude) (cantata da Taron Egerton) – 2:24 (Elton John, Bernie Taupin)

Your Song (cantata da Taron Egerton) – 4:01 (Elton John, Bernie Taupin)

Amoreena (cantata da Taron Egerton) – 4:20 (Elton John, Bernie Taupin)

Crocodile Rock (cantata da Taron Egerton) – 2:53 (Elton John, Bernie Taupin)

Tiny Dancer (cantata da Taron Egerton) – 5:25 (Elton John, Bernie Taupin)

Take Me to the Pilot (cantata da Taron Egerton) – 3:43 (Elton John, Bernie Taupin)

Hercules (cantata da Taron Egerton) – 5:26 (Elton John, Bernie Taupin)

Don’t Go Breaking My Heart (interlude) (cantata da Taron Egerton e Rachel Muldoon) – 1:34 (Ann Orson, Carte Blanche)

Honky Cat (cantata da Taron Egerton e Richard Madden) – 2:34 (Elton John, Bernie Taupin)

Pinball Wizard (interlude) (cantata da Taron Egerton) – 2:02 (Pete Townshend)

Rocket Man (cantata da Taron Egerton) – 4:31 (Elton John, Bernie Taupin)

Bennie and the Jets (cantata da Taron Egerton) – 2:28 (Elton John, Bernie Taupin)

Don’t Let the Sun Go Down on Me (cantata da Taron Egerton e Celinde Schoenmaker) – 2:40 (Elton John, Bernie Taupin)

Sorry Seems to Be the Hardest Word (cantata da Taron Egerton) – 2:15 (Elton John, Bernie Taupin)

Goodbye Yellow Brick Road (cantata da Taron Egerton e Jamie Bell) – 4:05 (Elton John, Bernie Taupin)

I’m Still Standing (cantata da Taron Egerton) – 3:58 (Elton John, Bernie Taupin)

(I’m Gonna) Love Me Again (cantata da Taron Egerton e Elton John) – 4:11 (Elton John, Bernie Taupin)

Streaming e tv

Dove vedere in tv il film Rocketman in tv e live streaming? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 28 gennaio 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

