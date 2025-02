Rocco Schiavone 6: il cast (attori e personaggi) della nuova stagione

Qual è il cast (con gli attori e i personaggi) della nuova stagione di Rocco Schiavone 6? Torna la nuova serie con protagonista Marco Giallini. In tutto sono previste quattro nuove puntate. La serie è tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Vediamo insieme le anticipazioni.

Nel cast ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dal protagonista interpretato da Marco Giallini. Ci saranno anche Claudia Vismara nel ruolo di Caterina Rispoli, che risveglierà sentimenti nel cuore del vicequestore, e ancora Isabella Ragonese nel ruolo di Marina, la moglie defunta del protagonista, la squadra composta da Massimiliano Caprara (Deruta), Christian Ginepro (D’Intino), Fabio La Fata (Scipioni) e Gino Nardella (Ugo Casella) e infine gli amici di Rocco, Mirko Frezza (Furio) e Tullio Sorrentino (Brizio). In arrivo anche la new entry Paolo Bernardini nei panni di Italo Pierron, l’agente valdostano fidato collaboratore di Schiavone.

“Rocco è sempre lui, ma più maturo, più profondo del solito. Le nuove puntate sono particolari e riservano delle sorprese: c’è grande ricchezza di ambientazioni, di incontri. Sarà una stagione movimentata: oltre ad Aosta, abbiamo girato nei dintorni di Torino, in giro per il Lazio e questo ha reso più dinamico il racconto. Le puntate sono ricche di avvenimenti”, aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni il regista Simone Spada, che ha girato alcune scene anche a Buenos Aires, in Argentina.

Streaming e tv

Dove vedere Rocco Schiavone 6 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 19 febbraio 2025 in prima visione alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.