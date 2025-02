Rocco Schiavone 6: trama, cast, quante puntate, location, libro, episodi, attori, nuova stagione, Rai 2

Parte il 19 febbraio in prima serata su Rai 2 la nuova e sesta stagione di Rocco Schiavone, la celebre fiction con protagonista Marco Giallini. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestore della polizia che ha conquistato il pubblico. In tutto sono previste quattro nuove puntate, durante le quali non mancheranno i colpi di scena. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Trama

I quattro episodi sono ispirati principalmente ai romanzi Le ossa parlano e Il passato è un morto senza cadavere di Antonio Manzini. La trama riprende il filo conduttore delle stagioni precedenti, con Rocco Schiavone alle prese con casi intricati che mettono alla prova sia le sue capacità investigative sia la sua complessa umanità (e il rapporto con la giornalista Sandra Buccellato, interpretata da Valeria Solarino).

Tra i casi principali, il ritrovamento di ossa umane durante uno scavo porterà alla luce segreti oscuri, mentre un incidente apparentemente banale si rivelerà un puzzle legato a un gruppo di ex militari. Le indagini, come sempre, si intrecceranno con la vita privata del vicequestore, mostrando il lato più vulnerabile di un personaggio che non smette di sorprendere. Sempre più protagonisti i colleghi di Rocco, irresistibile team di poliziotti sgangherati.

Rocco Schiavone 6: il cast della serie

Nel cast ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dal protagonista interpretato da Marco Giallini. Ci saranno anche Claudia Vismara nel ruolo di Caterina Rispoli, che risveglierà sentimenti nel cuore del vicequestore, e ancora Isabella Ragonese nel ruolo di Marina, la moglie defunta del protagonista, la squadra composta da Massimiliano Caprara (Deruta), Christian Ginepro (D’Intino), Fabio La Fata (Scipioni) e Gino Nardella (Ugo Casella) e infine gli amici di Rocco, Mirko Frezza (Furio) e Tullio Sorrentino (Brizio). In arrivo anche la new entry Paolo Bernardini nei panni di Italo Pierron, l’agente valdostano fidato collaboratore di Schiavone.

“Rocco è sempre lui, ma più maturo, più profondo del solito. Le nuove puntate sono particolari e riservano delle sorprese: c’è grande ricchezza di ambientazioni, di incontri. Sarà una stagione movimentata: oltre ad Aosta, abbiamo girato nei dintorni di Torino, in giro per il Lazio e questo ha reso più dinamico il racconto. Le puntate sono ricche di avvenimenti”, aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni il regista Simone Spada, che ha girato alcune scene anche a Buenos Aires, in Argentina.

Il libro

Parte della nuova serie televisiva di Rocco Schiavone si affida all’ultimo capitolo della saga letteraria di Antonio Manzini, Il passato è un morto senza cadavere, pubblicato il 22 ottobre 2024 da Sellerio. Nel libro, Rocco Schiavone indaga sulla morte di un ciclista in montagna, scoprendo connessioni intricate con un passato torbido legato a ex militari.

Rocco Schiavone 6: quante puntate

Quante puntate sono previste per Rocco Schiavone 6? La nuova serie va in onda in prima visione su Rai 2 con quattro nuovi episodi, a partire dal 19 febbraio 2025. Anche in streaming e on demand su Rai Play. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 19 febbraio 2025

Seconda puntata: 26 febbraio 2025

Terza puntata: 5 marzo 2025

Quarta puntata: 12 marzo 2025

Streaming e tv

Dove vedere Rocco Schiavone 6 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 19 febbraio 2025 in prima visione alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.