Rocco Schiavone 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 19 febbraio

Questa sera, 19 febbraio 2025, su Rai 2 va in onda Rocco Schiavone 6, la nuova serie con protagonista Marco Giallini. In tutto sono previste quattro nuove puntate. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestore della polizia che ha conquistato il pubblico. La serie è tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni (trama)

La trama riprende il filo conduttore delle stagioni precedenti, con Rocco Schiavone alle prese con casi intricati che mettono alla prova sia le sue capacità investigative sia la sua complessa umanità (e il rapporto con la giornalista Sandra Buccellato, interpretata da Valeria Solarino).

Nel corso della prima puntata vedremo il vicequestore Rocco Schiavone tornare alla sua vita nella gelida Aosta. Ma il suo animo è appesantito dalla scoperta del tradimento di Sebastiano (Francesco Acquaroli), responsabile della morte di Marina (Miriam Dalmazio) e membro della banda di Mastrodomenico, il dirigente degli Interni ora sotto processo a Roma.

Alla vigilia della propria testimonianza in tribunale, Rocco non si sottrae al lavoro. Le “rotture di c… di decimo livello”, infatti, non mancano e Rocco indaga sulla morte di un giovane in alta montagna. Tallonato dall’imminente partenza per Roma, Rocco deve districarsi tra le bugie miste alle buone maniere di tre giovani altolocati in vacanza con la vittima. Ma le apparenze non lo ingannano e Rocco scava oltre la superficie delle cose per risolvere l’omicidio.

Rocco Schiavone 6: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonista è Marco Giallini. Nel cast ci saranno anche Claudia Vismara nel ruolo di Caterina Rispoli, che risveglierà sentimenti nel cuore del vicequestore, e ancora Isabella Ragonese nel ruolo di Marina, la moglie defunta del protagonista, la squadra composta da Massimiliano Caprara (Deruta), Christian Ginepro (D’Intino), Fabio La Fata (Scipioni) e Gino Nardella (Ugo Casella) e infine gli amici di Rocco, Mirko Frezza (Furio) e Tullio Sorrentino (Brizio). In arrivo anche la new entry Paolo Bernardini nei panni di Italo Pierron, l’agente valdostano fidato collaboratore di Schiavone.