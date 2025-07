Rocco Schiavone 3, le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in replica su Rai 2

Questa sera, mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 3, la terza stagione della serie che vede protagonista Marco Giallini. L’attore romano torna a vestire i panni di questo vice questione burbero e decisamente fuori dagli schemi di un normale poliziotto: fumatore accanito e fin troppo schietto, Rocco Schiavone è un uomo ricco di difetti, solitudine e amarezza ma anche di fascino ed è nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella puntata che va in onda questa sera intitolata Après le boule passe, Rocco Schiavone è alle prese con un nuovo caso di omicidio. Il corpo senza vita di Romano Favre viene ritrovato dal suo vicino di casa, Arturo Michelini. La vittima è stata uccisa con due pugnalate, una al fegato e l’altra alla gola e il vicequestore si reca sul posto per cercare di capire la pista da seguire: chi ha ucciso Romano? Ma soprattutto, perché?

Immediatamente Rocco nota la portafinestra dell’abitazione, quella che conduce al giardino, con evidenti segni di scasso, mentre il cellulare dell’uomo non viene ritrovato all’interno dell’abitazione. Tutti elementi importanti per l’indagine che deve condurre Schiavone, a cui se ne aggiunge uno ancora più importante: la Gambino, infatti, mostra al poliziotto uno scontrino dove la vittima, Favre, aveva scritto tre lettere, “A, B, C” e qualcos’altro che, però, non è possibile decifrare. Ma uno dei tasselli fondamentali che porteranno Rocco sulla pista giusta è una fiche del casinò di Sanremo che la vittima stringe in una mano.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Rocco Schiavone 3, ma qual è il cast completo della serie in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: