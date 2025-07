Rocco Schiavone 3, le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica su Rai 2

Questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 3, la terza stagione della serie che vede protagonista Marco Giallini. L’attore romano torna a vestire i panni di questo vice questione burbero e decisamente fuori dagli schemi di un normale poliziotto: fumatore accanito e fin troppo schietto, Rocco Schiavone è un uomo ricco di difetti, solitudine e amarezza ma anche di fascino ed è nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella puntata che va in onda questa sera intitolata L’Accattone, il nostro burbero protagonista è costretto a lavorare a un altro macabro caso. Viene ritrovato il cadavere del ragioniere Latta: il corpo era stato abbandonato dietro a un’edicola al mercato rionale ed è stato ritrovato da Alfredo Bissolati, che conosceva molto bene il ragioniere. Infatti, insieme a Carlo Moriani, i tre solitamente si recavano al mercato all’ora di chiusura per raccattare qualche avanzo della giornata lasciato per terra. Schiavone però deve lavorare anche ad altro: Costa lo ha convocato per comunicargli un dettaglio sconcertante. Pare che ci sia un ladro all’interno della questura. In poco tempo sono scomparsi un laptop e un drone e il vicequestore deve mettersi sulle tracce del responsabile, chi sarà stato? Il dettaglio più importante arriva quando Schiavone si rende conto che anche la sua scorta di erba dalla scrivania è scomparsa: fare due + due diventa facilissimo per lui.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Rocco Schiavone 3, ma qual è il cast completo della serie in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: