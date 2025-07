Rocco Schiavone 3, le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata in replica su Rai 2

Questa sera, mercoledì 30 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 3, la terza stagione della serie che vede protagonista Marco Giallini. L’attore romano torna a vestire i panni di questo vice questione burbero e decisamente fuori dagli schemi di un normale poliziotto: fumatore accanito e fin troppo schietto, Rocco Schiavone è un uomo ricco di difetti, solitudine e amarezza ma anche di fascino ed è nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rocco, convinto che la soluzione del caso Favre si nasconda nel casinò di Saint Vincent, prosegue lì le sue indagini. Nel frattempo, si occupa anche del suicidio di Alessio Duranti, un uomo che aveva perso tutto a causa della sua ossessione per il gioco. Durante le indagini però Rocco riceve una terribile notizia e si ritrova davanti a un bivio: rimanere in Italia e affrontare le sue colpe passate oppure andarsene per sempre?

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Rocco Schiavone 3, ma qual è il cast completo della serie in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: