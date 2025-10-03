Robin Hood: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Robin Hood, film del 2010 diretto e co-prodotto da Ridley Scott e interpretato, nel ruolo del titolo, da Russell Crowe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1199. Robin Longstride è un nobile e semplice arciere militare inglese, impegnato in Francia nella guerra dopo le crociate, dichiarata dall’Inghilterra per tornare in possesso dei propri feudi plantageneti che erano rimasti in Normandia e Aquitania. In seguito alla morte in battaglia del re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, Robin e tre altri soldati amici suoi (Alan Dale, Little John e Will Scarlett) tentano di ritornare in patria, dopo dieci anni di battaglie all’estero contro i saraceni e i francesi. Arrivati in Inghilterra, Robin (che ha assunto l’identità del defunto Sir Robert) è scelto tra gli altri come il cavaliere che dovrà portare la notizia della morte del Re alla famiglia reale, e assiste alla susseguente incoronazione del fratello minore di Riccardo, il Principe Giovanni. L’arrogante Giovanni, subito dopo essere salito al trono, non mostra pietà nei confronti del suo regno e, consigliato e manovrato da Sir Godfrey, impone nuove tasse per rimpinguare le casse della corona. Godfrey verrà spedito a nord per riscuoterle con ogni mezzo, ma all’insaputa del Re, userà il Decreto Regio per uccidere a tradimento la popolazione, anche i bambini, in modo suscitare il malcontento crescente e scatenare la Prima guerra dei baroni, permettendo così alle truppe francesi di entrare facilmente sulla costa inglese e conquistare il paese senza problemi.

Robin Hood: il cast

Abbiamo visto la trama di Robin Hood, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: Robin Hood / Robin Longstride

Cate Blanchett: Lady Marion

Mark Strong: Sir Godfrey

Max von Sydow: Sir Walter Locksley

William Hurt: Guglielmo il Maresciallo

Oscar Isaac: Principe Giovanni

Matthew Macfadyen: Sceriffo di Nottingham

Danny Huston: Re Riccardo Cuor di Leone

Eileen Atkins: Eleonora d’Aquitania

Mark Addy: Fra Tuck

Kevin Durand: Little John

Scott Grimes: Will Scarlet

Alan Doyle: Allan A’Dayle

Douglas Hodge: Sir Robert Locksley

Léa Seydoux: Isabella d’Angoulême

Jonathan Zaccaï: Re Filippo di Francia

Robert Pugh: Barone Baldwin

Gerard McSorley: Barone Fitzrobert

Velibor Topić: Belvedere

Simon McBurney: Fra Tancredi

Bronson Webb: Jimoen

Denis Ménochet: Adhemar

Roy Holder: mastro Tom

Jessica Raine: Isabel di Gloucester

Streaming e tv

Dove vedere Robin Hood in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.