Robin Hood: tutto quello che c’è da sapere sul film con Russell Crowe
Robin Hood: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Robin Hood, film del 2010 diretto e co-prodotto da Ridley Scott e interpretato, nel ruolo del titolo, da Russell Crowe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
1199. Robin Longstride è un nobile e semplice arciere militare inglese, impegnato in Francia nella guerra dopo le crociate, dichiarata dall’Inghilterra per tornare in possesso dei propri feudi plantageneti che erano rimasti in Normandia e Aquitania. In seguito alla morte in battaglia del re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, Robin e tre altri soldati amici suoi (Alan Dale, Little John e Will Scarlett) tentano di ritornare in patria, dopo dieci anni di battaglie all’estero contro i saraceni e i francesi. Arrivati in Inghilterra, Robin (che ha assunto l’identità del defunto Sir Robert) è scelto tra gli altri come il cavaliere che dovrà portare la notizia della morte del Re alla famiglia reale, e assiste alla susseguente incoronazione del fratello minore di Riccardo, il Principe Giovanni. L’arrogante Giovanni, subito dopo essere salito al trono, non mostra pietà nei confronti del suo regno e, consigliato e manovrato da Sir Godfrey, impone nuove tasse per rimpinguare le casse della corona. Godfrey verrà spedito a nord per riscuoterle con ogni mezzo, ma all’insaputa del Re, userà il Decreto Regio per uccidere a tradimento la popolazione, anche i bambini, in modo suscitare il malcontento crescente e scatenare la Prima guerra dei baroni, permettendo così alle truppe francesi di entrare facilmente sulla costa inglese e conquistare il paese senza problemi.
Robin Hood: il cast
Abbiamo visto la trama di Robin Hood, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Russell Crowe: Robin Hood / Robin Longstride
- Cate Blanchett: Lady Marion
- Mark Strong: Sir Godfrey
- Max von Sydow: Sir Walter Locksley
- William Hurt: Guglielmo il Maresciallo
- Oscar Isaac: Principe Giovanni
- Matthew Macfadyen: Sceriffo di Nottingham
- Danny Huston: Re Riccardo Cuor di Leone
- Eileen Atkins: Eleonora d’Aquitania
- Mark Addy: Fra Tuck
- Kevin Durand: Little John
- Scott Grimes: Will Scarlet
- Alan Doyle: Allan A’Dayle
- Douglas Hodge: Sir Robert Locksley
- Léa Seydoux: Isabella d’Angoulême
- Jonathan Zaccaï: Re Filippo di Francia
- Robert Pugh: Barone Baldwin
- Gerard McSorley: Barone Fitzrobert
- Velibor Topić: Belvedere
- Simon McBurney: Fra Tancredi
- Bronson Webb: Jimoen
- Denis Ménochet: Adhemar
- Roy Holder: mastro Tom
- Jessica Raine: Isabel di Gloucester
Streaming e tv
Dove vedere Robin Hood in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.