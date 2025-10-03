Icona app
TV
TV

Robin Hood: tutto quello che c’è da sapere sul film con Russell Crowe

di Anton Filippo Ferrari
Robin Hood: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Robin Hood, film del 2010 diretto e co-prodotto da Ridley Scott e interpretato, nel ruolo del titolo, da Russell Crowe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1199. Robin Longstride è un nobile e semplice arciere militare inglese, impegnato in Francia nella guerra dopo le crociate, dichiarata dall’Inghilterra per tornare in possesso dei propri feudi plantageneti che erano rimasti in Normandia e Aquitania. In seguito alla morte in battaglia del re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, Robin e tre altri soldati amici suoi (Alan Dale, Little John e Will Scarlett) tentano di ritornare in patria, dopo dieci anni di battaglie all’estero contro i saraceni e i francesi. Arrivati in Inghilterra, Robin (che ha assunto l’identità del defunto Sir Robert) è scelto tra gli altri come il cavaliere che dovrà portare la notizia della morte del Re alla famiglia reale, e assiste alla susseguente incoronazione del fratello minore di Riccardo, il Principe Giovanni. L’arrogante Giovanni, subito dopo essere salito al trono, non mostra pietà nei confronti del suo regno e, consigliato e manovrato da Sir Godfrey, impone nuove tasse per rimpinguare le casse della corona. Godfrey verrà spedito a nord per riscuoterle con ogni mezzo, ma all’insaputa del Re, userà il Decreto Regio per uccidere a tradimento la popolazione, anche i bambini, in modo suscitare il malcontento crescente e scatenare la Prima guerra dei baroni, permettendo così alle truppe francesi di entrare facilmente sulla costa inglese e conquistare il paese senza problemi.

Robin Hood: il cast

Abbiamo visto la trama di Robin Hood, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Russell Crowe: Robin Hood / Robin Longstride
  • Cate Blanchett: Lady Marion
  • Mark Strong: Sir Godfrey
  • Max von Sydow: Sir Walter Locksley
  • William Hurt: Guglielmo il Maresciallo
  • Oscar Isaac: Principe Giovanni
  • Matthew Macfadyen: Sceriffo di Nottingham
  • Danny Huston: Re Riccardo Cuor di Leone
  • Eileen Atkins: Eleonora d’Aquitania
  • Mark Addy: Fra Tuck
  • Kevin Durand: Little John
  • Scott Grimes: Will Scarlet
  • Alan Doyle: Allan A’Dayle
  • Douglas Hodge: Sir Robert Locksley
  • Léa Seydoux: Isabella d’Angoulême
  • Jonathan Zaccaï: Re Filippo di Francia
  • Robert Pugh: Barone Baldwin
  • Gerard McSorley: Barone Fitzrobert
  • Velibor Topić: Belvedere
  • Simon McBurney: Fra Tancredi
  • Bronson Webb: Jimoen
  • Denis Ménochet: Adhemar
  • Roy Holder: mastro Tom
  • Jessica Raine: Isabel di Gloucester

Streaming e tv

Dove vedere Robin Hood in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca