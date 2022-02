Rkomi, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022: età, canzoni, rapper, biografia, Insuperabile, vita privata, Instagram, fidanzata

Chi è Rkomi, il rapper in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Insuperabile? Si tratta di uno dei giovani talenti del rap italiano, autore di alcune canzoni più ascoltate dell’ultimo anno. Per questo partecipa tra i Big del Festival nonostante la giovane età. Ricordiamo che quest’anno non esiste la Categoria Nuove Proposte, ma i 25 Big in gara sono insieme in un’unica sfida. Ma chi è Rkomi? Scopriamo l’età, la biografia, la carriera, le canzoni, la vita privata, la fidanzata e il profilo Instagram del cantante di Sanremo 2022.

Chi è, carriera, biografia

Il suo vero nome è Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano il 19 aprile 1994. Rkomi è cresciuto a Calvairate, quartiere popolare di Milano, ha frequentato l’istituto alberghiero, abbandonando però gli studi a 17 anni, prima del diploma. Nonostante la giovane età, ha all’attivo singoli di grande successo e collaborazioni con artisti affermati come Madame, Irama, Sfera Ebbasta ed Elodie. Una nuova stella del rap italiano, dunque, che ha anche fatto lavori più umili come il lavapiatti e il barista. All’inizio della sua carriera ha diviso l’appartamento con Tedua.

Rkomi esordisce nel 2012, a 18 anni, con i progetti musicali di Keep Calm Mixtape, Quello che non fai e Cugini Bella Vita EP. Con Tedua ed Izi nel 2014 è uscito Calvairate Mixtape. Nel 2016 pubblica su Youtube il brano Dasein Sollen, cui fa seguito l’omonimo EP. Il disco ha un enorme successo, ottenendo anche un disco di platino per il brano Aeroplanini di carta. Si fa così notare da Calcutta che lo vuole per aprire un live a Torino. Viene messo sotto contratto dall’etichetta Roccia Music di Shablo e Marracash, e nel 2017 lancia il suo primo album, Io in terra, per la Universal.

La carriera di Rkomi è ricca di collaborazioni e featuring con artisti di spessore, come Irama, Gazzelle, Tommaso Paradiso, Madame, Sfera Ebbasta, Elodie. Brani con i quali il giovane rapper di Calvairate ottiene i vertici delle classifiche. Nell’estate del 2018 pubblica un nuovo EP, Ossigeno. A fine anno lancia un singolo particolare, Non ho mai avuto la mia età, un omaggio al videogioco Assassin’s Creed. Il suo secondo album, Dove gli occhi non arrivano, prodotto da Charlie Charles, è uscito nel 2019, anticipato da un singolo in collaborazione con Elisa, Blu. Nel 2021 Rkomi è tornato grande protagonista con un album di grande successo, Taxi Driver, che lo consacra a vero e proprio Big dell’hip hop in Italia. Può farsi conoscere dal grande pubblico partecipando tra i Big al Festival di Sanremo 2022, in gara con il brano Insuperabile.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Non si sa molto della vita privata di Rkomi, visto che si tratta di un ragazzo molto riservato, per cui non possiamo dire se abbia o meno una fidanzata. Come detto è un grande amico di Tedua fin dall’infanzia. I due sono stati anche coinquilini per qualche tempo. Su Instagram è seguito da circa 800mila persone.