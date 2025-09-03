Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Ricomincio da tre, film del 1981 co-scritto, diretto, ideato ed interpretato da Massimo Troisi. La pellicola, recitata per la maggior parte in napoletano, è la prima esperienza sul grande schermo di Troisi, sia come attore che come regista, ed ha avuto un grande successo di pubblico e critica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gaetano è un ragazzo timido e gentile che vive a San Giorgio a Cremano con i genitori, il fratello e la sorella. Stanco della vita provinciale fatta solo della sua famiglia (con il padre Ugo che, oltretutto, ha una mano mancante e non fa altro che pregare affinché avvenga un miracolo che gliela faccia crescere), di banali uscite con gli amici, tra cui l’affezionato Lello Sodano, con cui ha un rapporto spesso conflittuale, e del suo insoddisfacente lavoro come venditore ambulante di aranciata, decide di trasferirsi a Firenze dalla zia paterna Antonia. Tenendo a precisare che la sua partenza non è un’emigrazione ma un semplice viaggio per esplorare nuovi luoghi e fare nuove esperienze ricominciando “da tre” (anziché da zero, in quanto sostiene che tre cose nella sua vita gli sono venute bene e non ha motivo di volerle perdere, battuta che dà il titolo al film), Gaetano si mette in viaggio facendo l’autostop e riesce a farsi offrire un passaggio da un automobilista, il quale però si rivela essere un uomo depresso con tendenze suicide, che ha deciso di farla finita con un incidente d’auto, per non farsi scoprire. Gaetano riesce a dissuaderlo dai propositi suicidi ed a convincerlo a portarlo a Firenze, dove accetta di accompagnarlo in un centro per l’igiene mentale. Qui Gaetano incontra l’infermiera Marta, dalla quale rimane colpito.

Ricomincio da tre: il cast

Abbiamo visto la trama di Ricomincio da tre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Troisi: Gaetano

Fiorenza Marchegiani: Marta

Lino Troisi: Ugo, il padre di Getano

Deddi Savagnone: madre di Gaetano

Vincent Gentile: Frankie

Laura Nucci: Ida, la madre di Robertino

Renato Scarpa: Robertino

Luciano Crovato: Pasqualino, il fratello di Gaetano

Marco Messeri: malato mentale

Marina Pagano: Antonia Tortora, zia di Gaetano

Lello Arena: Raffaele Sodano

Michele Mirabella: aspirante suicida

Carmine Faraco: Salvatore

Cloris Brosca: Rosaria, la sorella di Gaetano

Jeanne Mas: Jeanne

Streaming e tv

Dove vedere Ricomincio da tre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 3 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.