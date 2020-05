Richard – Missione Africa, il film: trama, cast e streaming

Nel 2017, Toby Genkel e Reza Memari hanno diretto insieme il film d’animazione digitale Richard – Missione Africa, in lingua originale intitolato Richard the Stork. Lo studio Rakete di Amburgo e lo Studio 352 in Lussemburgo hanno realizzato lo storyboard, ma è stato lo studio Rakete a essere il responsabile dei disegni dei personaggi principali, mentre lo studio di Lussemburgo si è occupati dei disegni dei personaggi secondari. La pellicola è stata presentata in anteprima al Berlin International Film Festival, dopodiché è stato distribuito nei mesi successivi anche negli altri cinema. Negli USA è stato distribuito da Lionsgate. Vediamo qual è la trama del film, chi vediamo nel cast di doppiatori e dove seguire il film, in tv e in streaming.

Richard, Missione Africa: trama e cast

Richard è un passerotto rimasto orfano, cresciuto da una famiglia di cicogne. A Richard non è mai mancato l’affetto e non gli è mai passato per la testa di non essere una cicogna come i suoi fratelli. Quando però i suoi genitori adottivi, con il fratellastro, iniziano a prepararsi per la migrazione verso l’Africa, sono costretti a dirgli la verità: un passerotto non può affrontare un viaggio così lungo e sono costretti a lasciarlo indietro.

Richard però non vuole mollare e, pur di dimostrare di essere in grado come loro di raggiungere l’Africa, decide di partire per conto proprio. Per provare di essere una vera cicogna, Richard si incammina con Olga, un gufetto, e il suo amico immaginario Oleg. Dopo aver liberato Kiki, un pappagallo che canta in un locale di karaoke, il gruppo è pronto a partire per una vivace avventura.

Chi vediamo nel cast di doppiatori? La voce di RIchard è data da Lorenzo D’Agata, mentre Daniela D’Angelo è Olga. Il pappagallo Kiki è doppiato da Oreste Baldini, mentre Claudius è doppiato da Andrea Lavagnino. Rachele Paolelli è Aurora, Alessio Puccio è Max, Stefano De Sando è Don Corvoleone, Oliviero Dinelli è l’anatra, Luigi Ferraro è il piccione, Alessandro Budroni è il turista tedesco e Dario Oppido è un barista.

Richard, Missione Africa, dove vedere in tv e in streaming

Come fare per vedere Richard Missione Africa in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 9 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

