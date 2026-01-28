Ricatto d’amore: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ricatto d’amore (The Proposal), commedia romantica del 2009 diretta da Anne Fletcher ed interpretata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Per la sua interpretazione, Sandra Bullock ha ricevuto la nomination a migliore attrice in un film commedia o musicale ai Golden Globe 2010. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cinica caporedattrice esecutiva presso la Ruik&Hunt Publishing a New York, Margaret Tate ha instaurato nei propri uffici un regime di ferro, al punto da essere malsopportata e al tempo stesso temuta dai suoi dipendenti; tra questi spicca il suo assistente Andrew Paxton, costretto suo malgrado a continui salti mortali dal proprio superiore nella speranza di una promozione e di vedere un giorno pubblicato un suo manoscritto che Margaret si rifiuta ostinatamente di prendere in esame.

Un giorno, Margaret è informata dal presidente della Ruik&Hunt Jack Bergen della decisione del governo federale statunitense di non rinnovare il suo visto lavorativo, per lei necessario in quanto nubile e canadese. Di fronte alla prospettiva di un rimpatrio, che le costerebbe il posto di lavoro, Margaret dichiara falsamente di avere una relazione con il proprio assistente, affermando che la coppia ha deciso di convolare a nozze; pur titubante, Andrew regge il gioco di Margaret, conscio che senza la Tate anche il suo posto di lavoro sarebbe a rischio.

Più tardi, a colloquio con l’agente federale Gilbertson, i due vengono informati delle possibili ritorsioni legali che entrambi subirebbero qualora emergesse che la loro unione sia, come nei fatti realmente è, un escamotage burocratico; informati che l’Ufficio Immigrazione svolgerà un’indagine che verifichi la loro situazione interpersonale, i due annunciano di voler trascorrere il weekend a Sitka, Alaska, città natale di Andrew, dove potranno annunciare il loro fidanzamento alla famiglia di questi, in raduno per il compleanno della nonna Annie. Prima di partire, Andrew estorce a Margaret un accordo: in cambio dell’unione, la donna dovrà promuoverlo a redattore e acconsentire alla pubblicazione del suo manoscritto…

Ricatto d’amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ricatto d’amore, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Margaret Tate

Ryan Reynolds: Andrew Paxton

Mary Steenburgen: Grace Paxton

Craig T. Nelson: Joe Paxton

Betty White: Nonna Annie

Denis O’Hare: Mr. Gilbertson

Malin Åkerman: Gertrude

Oscar Nuñez: Ramone

Aasif Mandvi: Bob Thurber

Michael Nouri: Presidente Bergen

Michael Mosley: Chuck

Dale Place: Jim McKittrick

Jerrell Lee Wesley: Jordan

Streaming e tv

Dove vedere Ricatto d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 28 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.