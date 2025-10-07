Retribution: tutto quello che c’è da sapere sul film
Retribution: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Retribution è il film in onda questa sera, 7 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta del remake del film spagnolo del 2015 Desconocido – Resa dei conti. Vediamo insieme la trama e il cast.
Trama
Segue la storia di Matt Turner (Liam Neeson), padre di famiglia e uomo d’affari americano che vive a Berlino. In un giorno come tanti, Matt finisce per ritrovarsi vittima di un terribile ricatto. Mentre è in macchina con i suoi figli, riceve una telefonata da uno sconosciuto che lo obbliga a eseguire una serie di comandi altrimenti l’ordigno piazzato sotto i sedili della sua macchina esploderà. Matt inizia così una folle corsa contro il tempo per mettere in salvo se stesso e la sua famiglia.
Retribution: il cast del film
Protagonisti sono Liam Neeson, Matthew Modine, Arian Moayed, Embeth Davidtz, Lilly Aspell, Jack Champion, Noma Dumezweni, Emily Kusche. Di seguito gli attori del cast e i relativi personaggi.
- Liam Neeson: Matt Turner
- Matthew Modine: Anders Muller
- Noma Dumezweni: Angela Brickmann
- Lilly Aspell: Emily Turner
- Jack Champion: Zach Turner
- Embeth Davidtz: Heather Turner
- Arian Moayed: Sylvain
Streaming e tv
Dove vedere Retribution in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 ottobre 2025 – su Italia 1 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming e on demand tramite la piattaforma Mediaset Infinity.