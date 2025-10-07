Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:07
TV

Retribution: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Retribution: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Retribution è il film in onda questa sera, 7 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta del remake del film spagnolo del 2015 Desconocido – Resa dei conti. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Segue la storia di Matt Turner (Liam Neeson), padre di famiglia e uomo d’affari americano che vive a Berlino. In un giorno come tanti, Matt finisce per ritrovarsi vittima di un terribile ricatto. Mentre è in macchina con i suoi figli, riceve una telefonata da uno sconosciuto che lo obbliga a eseguire una serie di comandi altrimenti l’ordigno piazzato sotto i sedili della sua macchina esploderà. Matt inizia così una folle corsa contro il tempo per mettere in salvo se stesso e la sua famiglia.

Retribution: il cast del film

Protagonisti sono Liam Neeson, Matthew Modine, Arian Moayed, Embeth Davidtz, Lilly Aspell, Jack Champion, Noma Dumezweni, Emily Kusche. Di seguito gli attori del cast e i relativi personaggi.

  • Liam Neeson: Matt Turner
  • Matthew Modine: Anders Muller
  • Noma Dumezweni: Angela Brickmann
  • Lilly Aspell: Emily Turner
  • Jack Champion: Zach Turner
  • Embeth Davidtz: Heather Turner
  • Arian Moayed: Sylvain

Streaming e tv

Dove vedere Retribution in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 ottobre 2025 – su Italia 1 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming e on demand tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
