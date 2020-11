Resta con me: la trama del film su Rai 2. Di cosa parla

Questa sera, 4 novembre 2020, va in onda in prima serata e in prima visione su Rai 2 il film Resta con me, dalle 21.20. Una pellicola ispirata ad una storia vera, quella di due giovani innamorati, Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp. Ma qual è la trama di Resta con me? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul film

Trama: storia vera

Resta con me è un film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur. Nel cast attori come Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas e Elizabeth Hawthorne. Come detto, si tratta di una storia vera. Protagonisti sono due giovani innamorati, Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp. Salpati da Tahiti, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, secondo la trama di Resta con me, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una corsa contro il tempo per salvare se stessa e il suo fidanzato.

Streaming e tv

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 4 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti L’assedio, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 4 novembre 2020 X Factor 2020, le assegnazioni dei giudici per il secondo LIVE: tutti i brani (canzoni) Chi è Kam “Eki” Cahayadi, concorrente di All Together Now 2020