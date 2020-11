Resta con me: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 4 novembre, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Resta con me, film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur. La pellicola, tratta da una storia vera, ha per protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama – Storia vera

Il film è un continuo susseguirsi di flashback tra la realtà, la deriva in mare, e il modo in cui si è arrivati al naufragio. Siamo 1983. Richard Sharp, skipper esperto, arriva a Tahiti dove conosce Tami Oldham Ashcraft. I due fanno subito amicizia, per poi fidanzarsi nel giro di pochi mesi. Il sogno più grande dei due ragazzi è quello di girare il mondo in barca. Richard racconta a Tami dei suoi viaggi in solitaria, di come sia difficile mantenere la calma in certe situazioni, di come inizino ad essere molto frequenti le allucinazioni, ma anche di quali emozioni uniche si provino. Qualche giorno più tardi, viene offerto a Richard l’incarico di portare un veliero da Tahiti a San Diego e lui invita Tami ad accompagnarlo in questo viaggio.

Inizialmente la ragazza non è convinta, dato che San Diego è la sua città natale e non ha voglia di “tornare a casa”, ma poi accetta. Il primo giorno di viaggio lui le chiede se, una volta a San Diego, lo vorrà sposare, e le regala un anello da lui costruito. Tami, commossa ed emozionata, dice di sì. I primi giorni di viaggio sembrano tranquilli, ma i due scoprono che l’Uragano Raymond si sta avvicinando. Cercano di cambiare rotta, ma è tutto inutile: la tempesta li raggiunge. 27 ore più tardi, Tami si sveglia con una grossa ferita in testa, ma non trova Richard e la barca è irrimediabilmente danneggiata. La ragazza passa i primi giorni sistemando l’imbarcazione e cercando il fidanzato, di cui però si sono perse le tracce. Qualche giorno seguente, Tami vede in lontananza alcuni pezzi del veliero galleggiare e, avvicinandosi, scopre che Richard, anche se privo di sensi, è lì. Riesce a raggiungerlo e a portarlo sulla barca. Scopre che ha le costole rotte e una gamba gravemente ferita, capisce quindi che il destino di entrambi è nelle sue mani. Come detto il film, Resta con me, racconta una storia vera: alla fine della pellicola, alcune didascalie raccontano della vera Tami Oldham e del vero Richard Sharp. Lei, a 24 anni, ha fatto realmente 41 giorni alla deriva da sola e lui, purtroppo, è davvero morto a soli 33 anni, durante l’Uragano Raymond. Tami, anche adesso che si è sposata e ha un figlio, non ha smesso di andare in barca a vela e non ha certo dimenticato il suo grande amore Richard.

Resta con me: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Resta con me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Shailene Woodley: Tami Oldham

Sam Claflin: Richard Sharp

Jeffrey Thomas: Peter Crompton

Elizabeth Hawthorne: Christine Crompton

Grace Palmer: Deb

Streaming e tv

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 4 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

