Perché Resta con me stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Perché Resta con me stasera – domenica 26 marzo 2023 – non va in onda su Rai 1? Piccolo “cambio di programma” per la serie tv con Francesco Arca che oggi non verrà trasmessa per lasciare spazio alla partita Malta-Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Una scelta “obbligata” per la Rai che ha deciso di posticipare la sesta puntata tra poche ore.

Quando torna

Ma quando torna Resta con me su Rai 1? La prossima puntata è stata solo posticipata di 24 ore. La messa in onda della sesta puntata è infatti in programma per domani, lunedì 27 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa della serie tv:

Prima puntata: domenica 19 febbraio 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 26 febbraio 2023 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 5 marzo 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 12 marzo 2023 TRASMESSA

Quinta puntata: domenica 19 marzo 2023 TRASMESSA

Pausa per per la partita della Nazionale – Qualificazioni Euro 2024

Sesta puntata: lunedì 27 marzo 2023

Settima puntata: domenica 2 aprile 2023

Ottava puntata: lunedì 3 aprile 2023

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Resta con me oggi non va in onda, ma dove è possibile vedere e rivedere le puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.