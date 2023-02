Resta con me: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da domenica 19 febbraio 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi. Andrebbe tutto bene, se non fosse che a volte bisognerebbe non spingersi oltre i limiti stabiliti e sfidarli. La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola, Giudice presso il Tribunale dei minori.

Sarà il loro matrimonio a pagare il prezzo più alto e a spezzarsi: Paola, dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista e che è stata proprio questa indagine a metterli in pericolo, lo lascia. Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba.

Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta di sabotarne le mosse? Servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e riprendersi, forse, la propria vita, ma anche salvare un bambino che si affeziona molto a lui e che. ha bisogno di una famiglia.

Resta con me: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Resta con me, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Come detto, il protagonista della fiction è Francesco Arca. Al suo fianco tanti altri attori come Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva che abbiamo conosciuto a Sanremo 2023. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori:

Francesco Arca

Laura Adriani

Antonio Milo

Maria Pia Calzone

Arturo Muselli

Raffaella Rea

Liliana Bottone

Mario Di Leva

Chiara Celotto

Amedeo Gullà

Angela Ciaburri

Claudia Tranchese

Location

Dove è stata girata (location) Resta con me? La nuova fiction Rai è stata girata interamente a Napoli, città in cui sono ambientate tutte le puntate che vedremo su Rai 1 da domenica 19 febbraio.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Resta con me? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: otto episodi): la prima puntata andrà in onda domenica 19 febbraio 2023; la quarta e ultima andrà in onda domenica 12 marzo 2023. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 19 febbraio 2023

Seconda puntata: domenica 26 febbraio 2023

Terza puntata: domenica 5 marzo 2023

Quarta puntata: domenica 12 marzo 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Resta con me? Ogni serata sarà trasmessa dalle ore 21,25 alle ore 23,45. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.