Stasera, mercoledì 18 novembre, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Resta con me, film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur. La pellicola, tratta da una storia vera, ha per protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla pellicola.

Trama

Il film è un continuo susseguirsi di flashback tra la realtà, la deriva in mare, e il modo in cui si è arrivati al naufragio. Siamo 1983. Richard Sharp, skipper esperto, arriva a Tahiti dove conosce Tami Oldham Ashcraft. I due fanno subito amicizia, per poi fidanzarsi nel giro di pochi mesi. Il sogno più grande dei due ragazzi è quello di girare il mondo in barca. Qualche giorno più tardi, viene offerto a Richard l’incarico di portare un veliero da Tahiti a San Diego e lui invita Tami ad accompagnarlo in questo viaggio.

Inizialmente la ragazza non è convinta, dato che San Diego è la sua città natale e non ha voglia di “tornare a casa”, ma poi accetta. Il primo giorno di viaggio lui le chiede se, una volta a destinazione, lo vorrà sposare. Tami, commossa ed emozionata, dice di sì. I primi giorni di viaggio sembrano tranquilli, ma i due scoprono che l’Uragano Raymond si sta avvicinando. Cercano di cambiare rotta, ma è tutto inutile: la tempesta li raggiunge. 27 ore più tardi, Tami si sveglia con una grossa ferita in testa, ma non trova Richard e la barca è irrimediabilmente danneggiata.

Storia vera

Come detto il film, Resta con me, racconta una storia vera: alla fine della pellicola, alcune didascalie raccontano della vera Tami Oldham e del vero Richard Sharp. Lei, a 24 anni, ha fatto realmente 41 giorni alla deriva da sola e lui, purtroppo, è davvero morto a soli 33 anni, durante l’Uragano Raymond. Tami, anche adesso che si è sposata e ha un figlio, non ha smesso di andare in barca a vela e non ha certo dimenticato il suo grande amore Richard.

Resta con me: il cast del film

Abbiamo visto la trama (basata su una storia vera) di Resta con me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Shailene Woodley: Tami Oldham

Sam Claflin: Richard Sharp

Jeffrey Thomas: Peter Crompton

Elizabeth Hawthorne: Christine Crompton

Grace Palmer: Deb

Streaming e tv

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 18 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

