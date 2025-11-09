Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 9 novembre 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 9 novembre 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Nella puntata di oggi, 9 novembre 2025, Report torna a occuparsi del Garante della Privacy e sulle spese che l’autorità sostiene in un’inchiesta – firmata da Chiara De Luca e con la collaborazione di Eleonora Numico – dal titolo “Garante a chi?”.

Il Garante per la Privacy costa allo Stato italiano circa 50 milioni di euro all’anno, erogati dal Ministero dell’Economia. Circa il 70% di queste risorse viene destinato al pagamento degli stipendi, mentre il resto viene accantonato. Ne parliamo domenica dalle 20.30 su #Rai3 pic.twitter.com/4fJi6Oh5Hf — Report (@reportrai3) November 6, 2025

Giorgio Mottola, con la collaborazione di Norma Ferrara e Greta Orsi, propone “La Commissione della discordia”: da quando si è insediata la nuova presidente Chiara Colosimo, la Commissione parlamentare Antimafia è diventata un terreno di scontro, veleni e veti incrociati.

Dopo che Report aveva pubblicato la foto di Colosimo con l’ex Nar Ciavardini, condannato in via definitiva per la strage di Bologna, i familiari delle vittime avevano scritto una lettera per contestare la sua nomina a presidente della commissione antimafia. #Report domani 20.30 pic.twitter.com/zEfv6bGErk — Report (@reportrai3) November 8, 2025

Report propone inoltre l’inchiesta “Giù la maschera!”, firmata da Luca Bertazzoni e con la collaborazione di Marzia Amico e Samuele Damilano: dopo il declassamento de La Pergola di Firenze da teatro nazionale a teatro cittadino, scelta che ha portato alle dimissioni di tre membri della Commissione consultiva per il teatro del Ministero della Cultura, il programma di Sigfrido Ranucci fa luce sulle associazioni che hanno ottenuto dei finanziamenti statali.

Dopo la valutazione della Commissione consultiva per il circo del Mic, presieduta da Gianluca Cavedo, sono stati ridotti di circa 9mila euro i finanziamenti all’Accademia Cirko Vertigo, fondata da Paolo Stratta che ha fatto un esposto in procura. Domenica, 20.30 su #Rai3 pic.twitter.com/TJ5vBbMzto — Report (@reportrai3) November 7, 2025

Per “Lab Report”, infine, Lucina Paternesi, con la collaborazione di Cristiana Mastronicola e Silvia Scognamiglio, presenta “Panni sporchi”: che fine fanno gli abiti che non più indossati e gettati gettiamo nei cassonetti per la raccolta del tessile? Assieme a Greenpeace Report ha provato a seguire la filiera dei rifiuti tessili.