Questa sera, sabato 19 marzo 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Redemption – Identità nascoste, pellicola del 2013 scritta e diretta da Steven Knight, con protagonista Jason Statham. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Redemption – Identità nascoste? Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film.

Trama

Il film diretto da Steven Knight, racconta la storia di Joey (Jason Statham), un ex agente delle forze speciali, che durante la sua missione in Afghanistan commette un crimine di guerra, accecato dalla rabbia per aver perso i suoi compagni. Da quel momento in poi l’uomo, fuggito alla Corte marziale, si è rifugiato a Londra, dove vive come un senzatetto, trovando consolazione nell’alcol.

Una notte, mentre dorme nella sua “casa” di cartone accanto all’amica Isabel, viene attaccato da alcuni teppisti e, troppo ubriaco per reagire, scappa lontano, trovando rifugio in un lussuoso appartamento. Trascorsa la nottata al riparo, l’indomani Joey scopre che il proprietario, un uomo d’affari, è via da mesi per lavoro e non tornerà nella casa per moltissimo tempo. L’ex veterano approfitta della situazione e si appropria della vita e della dimora dell’uomo. Si da una ripulita, inizia a lavorare come lavapiatti e trascorre il tempo a cercare Isabel, che ha perso di vista dopo quella notte.

Il ristorante dove lavora è i proprietà di un potente boss cinese e, quando Joey una sera affronta alcuni clienti ubriachi, viene notato dal braccio destro del mafioso e assunto come factotum. Il nuovo lavoro gli permette una stabilità economica, con la quale aiuta la chiesa a occuparsi dei clochard. Proprio all’interno della comunità religiosa, l’uomo conosce suor Cristina (Agata Buzek), che come lui fugge da un oscuro e violento passato; tra i due ben presto si instaura un rapporto che va oltre la semplice amicizia. Grazie all’aiuto della religiosa, Joey scopre che Isabel è stata uccisa, notizia che risveglia in lui la sete di vendetta…

Redemption – Identità nascoste: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Jason Statham, Agata Buzek, Santi Scinelli, Vicky McClure, Benedict Wong, Siobhan Hewlett, David Bradley, Ger Ryan, Anthony Morris e Christian Brassington. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jason Statham: Joseph Smith/Joey Jones

Agata Buzek: Cristina

Vicky McClure: Dawn

Benedict Wong: Mr. Choy

Ger Ryan: Madre superiora

Danny Webb: Damon

Anthony Morris: Taxman

Youssef Kerkour: Bouzanis

Anthony Morris: Esattore

Victoria Bewick: Isabel

Christian Brassington: Max Forrester

