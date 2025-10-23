Red Sparrow: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Red Sparrow, film del 2018 diretto da Francis Lawrence. Scritta da Justin Haythe, la pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo Nome in codice: Diva (Red Sparrow) scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthews, ed è interpretato da Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e Jeremy Irons. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Russia moderna, la bella Dominika Egorova è una famosa ballerina del Bol’šoj che sostiene la madre malata. A seguito di un infortunio che mette fine alla sua carriera, Dominika viene avvicinata da suo zio Ivan, il vicedirettore dell’SVR. Ha il compito di sedurre Dimitry Ustinov, un gangster russo, in cambio delle continue cure mediche di sua madre. Incontrati in un bar, i due vanno nella sua stanza privata, dove lui la violenta. Durante questo atto, il gangster viene ucciso da Sergei Matorin, un agente SVR autorizzato da Ivan. Dato che Dominika ha assistito alla scena, Ivan le offre una scelta: diventare un agente SVR o essere giustiziata per evitare che dica a qualcuno dell’accaduto.

Nate Nash è un agente della CIA che lavora a Mosca. Durante l’incontro con una risorsa a Gorky Park, vengono affrontati dalla polizia. Nash crea un diversivo per assicurarsi che la sua risorsa, una talpa nei ranghi russi con il nome in codice “Marmo”, sfugga non identificata. Nash viene riassegnato negli Stati Uniti per aver creato una spiacevole situazione, ma insiste di essere l’unica persona con cui Marmo lavorerà. Dal momento che non può tornare in Russia, viene assegnato a Budapest per ristabilire i contatti con Marmo, come deduce anche l’SVR.

Dominika viene mandata alla State School 4, una brutale scuola di addestramento specializzata per “Sparrows”, branca del SVR che trasforma giovani uomini e donne in letali e seducenti assassini tramite il sexpionage. Dominika eccelle nel suo addestramento, per quanto duro ed umiliante, e nonostante alcuni attriti con la Matrona. Contro la raccomandazione della direttrice, Ivan e il generale Korchnoi decidono che Dominika è pronta per un incarico a Budapest, per ottenere la fiducia di Nash ed esporre l’identità della talpa Marmo.

A Budapest, Dominika vive con un’altra Sparrow di nome Marta Yelenova, ed è supervisionata dal capo della stazione SVR Maxim Volontov. Dominika entra in contatto con Nash e i due cadono in una spirale di attrazione e inganno che minaccia le loro carriere, la loro fedeltà e la sicurezza di entrambe le nazioni. Nash però determina rapidamente che è un’agente dell’intelligence russa e tenta di convincerla a disertare.

Red Sparrow: il cast

Abbiamo visto la trama di Red Sparrow, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lawrence: Dominika Egorova

Joel Edgerton: Nathaniel Nash

Matthias Schoenaerts: Vanya Egorov

Charlotte Rampling: Direttrice della Scuola Sparrow

Mary-Louise Parker: Stephanie Boucher

Jeremy Irons: Vladimir Andreievich Korchnoi

Ciarán Hinds: Alexei Ivanovich Zyuganov

Joely Richardson: Nina Egorova

Sakina Jaffrey: Trish Forsyth

Douglas Hodge: Maxim Volontov

Bill Camp: Marty Gable

Thekla Reuten: Marta Yelenova

Hugh Quarshie: Simon Benford

Streaming e tv

Dove vedere Red Sparrow in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, giovedì 23 ottobre, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.