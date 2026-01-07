Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 7 gennaio 2026

Questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Con il commento dell’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso e dell’Ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, focus sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove sei ragazzi italiani hanno perso la vita in seguito all’incendio che ha devastato il bar Le Constellation. E ancora, una nuova pagina dell’inchiesta sulla crisi abitativa in Italia: mentre l’avanzata dell’overtourism sta svuotando i centri abitati, trasformando migliaia di appartamenti in alloggi per turisti, i cittadini si trovano a dover affrontare un aumento dei prezzi che rende proibitivo l’acquisto o l’affitto di un immobile. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.